14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Se trata de una tradición de campo que vuelve a enamorar a los argentinos y promete una carne jugosa como ninguna.

Por
También conocido como asado a la cruz

También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

  • Cuando se habla de asado en la Argentina, la imagen clásica es la de la parrilla humeante o, para algunos, el horno. Pero hay una técnica que va más allá de la costumbre y que, para muchos, es la verdadera reina del sabor: el asador.
  • Esta forma de cocinar la carne no solo es un emblema de la tradición criolla, sino que es redescubierta por quienes buscan autenticidad y un sabor inigualable.
  • También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero— en una estructura metálica en forma de cruz.
  • A diferencia de la parrilla, el calor de la leña no llega de forma directa. La carne se cocina lento, durante varias horas, gracias al calor envolvente que genera la leña al costado.

Cuando se habla de asado en la Argentina, la imagen clásica es la de la parrilla humeante o, para algunos, el horno. Pero hay una técnica que va más allá de la costumbre y que, para muchos, es la verdadera reina del sabor: el asador, con una cocción a la cruz a fuego lento con leña, como se hacía en el campo desde hace generaciones.

Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país
Te puede interesar:

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Esta forma de cocinar la carne no solo es un emblema de la tradición criolla, sino que es redescubierta por quienes buscan autenticidad y un sabor inigualable. El asador es mucho más que una comida: es un ritual que invita a la paciencia, la charla y el disfrute al aire libre.

Se trata de una tradición de campo que vuelve a enamorar a los argentinos y promete una carne jugosa como ninguna.

Qué forma es la mejor para hacer el asado: al asador o a la parrilla

También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero— en una estructura metálica en forma de cruz, que se clava en el suelo e inclina hacia el fuego.

A diferencia de la parrilla, el calor de la leña no llega de forma directa. La carne se cocina lento, durante varias horas, gracias al calor envolvente que genera la leña al costado. El resultado: una carne jugosa, tierna y con un sabor ahumado que no se consigue de otra manera.

el-parrisal-es-un-condimento-que-sazona-el-asado-y-lo-deja-perfecto-rionegrocomar

Las claves del asado al asador: sabor, paciencia y tradición

  • Tiempo de cocción largo: el secreto está en el calor bajo y constante, que permite que la grasa se funda despacio y la carne se mantenga húmeda y tierna.
  • Sabor a leña natural: la leña —quebracho, espinillo, algarrobo— aporta aromas únicos, distintos a los del carbón, y cada madera deja su huella en el sabor final.
  • Sin apuros: cocinar al asador es una excusa perfecta para pasar horas al aire libre, al compartir la espera y la charla con amigos o familia.
asado

Noticias relacionadas

El jóven que padecía un gran dolor de cabeza y finalmente recibió un diagnóstico impensado

Creian que el dolor de cabeza era por el oído pero un diagnóstico tardío cambió todo: qué pasó

Leé todo lo que se sabe sobre el crímen de los 9 montañistas

Eran 9 montañistas pero aparecieron muertos de forma inexplicable: cómo fue el caso del paso de Dyatlov

El Gobierno quiere aprobar en diciembre la reforma laboral. 

Advierten que la reforma laboral es "inconstitucional" e incrementará la litigiosidad de los trabajadores

Fuertes tormentas se desatarán sobre la Ciudad de Buenos Aires durante el domingo.

Cuándo llueve en Buenos Aires: alerta por tormenta en 11 provincias

Javier Milei durante su show en el Movistar Arena.

Críticas al Gobierno por intervenir en la industria de la música: "El que crea que grabar una canción es una pavada, que lo haga"

El hombre sufrió una crisis nerviosa cuando lo descubrieron y se tiró por la ventana

Lo descubrieron espiando a menores en el Palacio Libertad, se tiró por la ventana y murió

Rating Cero

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

La reacción de Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Esta sitcom se estrenó en 2015 y sigue siendo un éxito en Netflix.
play

La sitcom que sigue en Netflix y muchas personas ven en la actualidad: es un éxito que no pasa de moda

La película mantiene el equilibrio entre la acción, el terror y la comedia que caracteriza a la saga.
play

Dura 99 minutos, está en Netflix y es una película protagonizada por Emma Stone

Ahora, llegó a la gran N roja, El juego de Gracie Darling, la serie que es tendencia en este sitio web. Se trata de una producción australiana 2025, llena de intriga y drama. 
play

Cuál es la trama de El juego de Gracie Darling, la serie que se mantiene como lo más visto de Netflix

últimas noticias

Bohemios, florales, románticos: algunas de las tendencias en vestidos para 2026.

Adiós a los típicos vestidos de verano: la tendencia que llegará desde Europa para imponerse en el país

Hace 8 minutos
También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.

Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

Hace 15 minutos
El desguace del Estado también alcanzó a las políticas en derechos humanos.

Cuando el consenso cruje: el retroceso del Estado frente a los derechos humanos

Hace 22 minutos
Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

Hace 27 minutos
play
Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...

Al desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Hace 34 minutos