Masacre en Australia: Argentina condenó el atentado terrorista en Bondi Beach

El Gobierno , a través de Cancillería , condenó el atentado terrorista de este domingo a una celebración judía en Bondi Beach, Australia , que dejó hasta el momento un saldo de 11 muertos y 29 personas hospitalizadas. "El antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática" , subrayaron en un comunicado.

" La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia , que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá", expresa el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El comunicado agregó que "el Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia ".

"La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia" , continúa el mensaje.

" Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo , así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones", concluye.

Javier Milei repudió el atentado en Australia

El presidente Javier Milei hizo público su repudio al atentado ocurrido este domingo en Bondi Beach, en Australia, donde al menos once personas fueron asesinadas por dos tiradores en una celebración de inicio de Janucá en Sídney. "Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos", sostuvo, retomando su vínculo con el judaísmo.

"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de Las fuerzas que vienen del cielo. ¡Ánimo!", escribió en su cuenta de X.

El mandatario respondió a un tuit del legislador porteño Waldo Wolff, quien manifestó: "Otra mañana donde es noticia un ataque mortal a personas por ser judías. Esta vez en Sidney, Australia. Otra mañana donde esos sectores que apañan el terrorismo harán silencio y/o utilizarán la palabra 'pero' después de pasarse 2 años justificando el ataque a civiles del 7/10/23 en Israel. Mucha fuerza para las familias de las víctimas. Mucho apoyo a quienes pelean contra el terrorismo".