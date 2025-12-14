14 de diciembre de 2025 Inicio
¿En contra de la tradición? Cuál es el nuevo invento que desafía la forma de hacer los asados

La innovación, presentada recientemente en redes sociales, ya despertó curiosidad entre quienes buscan alternativas modernas para cocinar al aire libre.

Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

Conocé las nuevas maneras de hacer esta comida tan típica de nuestro país

  • Brisk It creó parrillas diseñadas para simplificar el asado, integrando IA para asistir en todo el proceso.
  • Ofrece cuatro modelos: Zelos-450 (USD 329), Origin 580 (USD 499), Argo-640 (USD 599,99) y Origin 940 (USD 699). Incluyen Wi-Fi, ruedas, pintura resistente y bandeja de grasa oculta.
  • La IA “Vera” sugiere recetas personalizadas, contempla alergias y guía paso a paso.
  • El sistema enciende la parrilla, regula temperatura, avisa cuándo girar la carne y evita que quede cruda o pasada.

Un nuevo invento tecnológico está generando debate entre fanáticos del asado y expertos en gastronomía: una herramienta que promete simplificar la cocción, ahorrar tiempo y hasta mejorar la precisión del fuego, pero que para muchos rompe con la tradición más arraigada de la mesa argentina.

También conocido como asado a la cruz, esta técnica consiste en colocar la pieza de carne —por lo general un costillar entero, una vaquillona o un cordero.
Asador vs parrilla: cuál es la mejor forma para hacer la carne y que quede más rica

El dispositivo, que combina automatización con control térmico inteligente, se posiciona como una opción para lograr brasas uniformes sin necesidad de estar pendiente del fuego. Su aparición pone sobre la mesa una discusión que se repite cada vez que la tecnología se cruza con costumbres históricas: ¿Hasta qué punto vale la pena reemplazar el “ojo del parrillero” por un método más práctico?

Cómo es la nueva forma de hacer asados que sorprende a todos

Brisk It - Asado

La empresa Brisk It asegura que creó la primera parrilla pensada exclusivamente para hacer que el asado sea un proceso simple y accesible. Según explican en su sitio oficial, buscan que cualquier persona pueda disfrutar del sabor de la barbacoa a leña sin importar su experiencia, el tiempo disponible o sus preferencias alimentarias. La marca ofrece cuatro modelos distintos, cuyos precios varían según el tamaño y sus funciones: el Zelos-450, el Origin 580, el Argo-640 y el Origin 940.

Todas estas versiones vienen equipadas con inteligencia artificial, ruedas para facilitar el traslado, conexión Wi-Fi para vincularse con la app del celular, pintura resistente a altas temperaturas y una bandeja de grasa oculta. El propósito, según la compañía, es liberar al usuario de la atención constante sobre la carne y permitirle disfrutar del momento. “La IA se encarga de todo”, remarcan desde Brisk It, destacando que el sistema fue creado para simplificar el proceso de cocción.

La asistente virtual Vera, diseñada especialmente para estas parrillas ahumadoras, incorpora funciones que van desde sugerir recetas personalizadas hasta indicar el instante exacto para retirar la carne. Basta con enviarle una foto de los ingredientes disponibles o detallar datos relevantes para recibir una preparación adaptada.

Además, Vera puede encender y precalentar la parrilla, controlar la temperatura en tiempo real, ajustar la cocción, registrar el punto deseado por voz o mensaje y hasta avisar cuándo hay que dar vuelta la carne.

