El gran susto de Barby Franco con su hija Sarah y la reacción de Fernando Burlando: "Quedé bloqueada"

La modelo Barby Franco atraviesa un buen momento en su vida familiar y profesional, junto a su hija Sarah y su marido, el abogado Fernando Burlando. Aunque la crianza de la criatura, que hoy tiene 3 años, le trajo también momentos de angustia, como cuando tuvo un accidente doméstico con la menor. "Quedé bloqueada", recordó.
Según contó la mediática, el hecho ocurrió durante un viaje familiar a Santiago del Estero para ver la final de Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades. Cuando bajaron del avión, la nena se cayó y se abrió la cabeza: "Se dio vuelta, se cayó y se le abrió la cabeza. ¡No sabés lo que fue! Quedé traumada y totalmente bloqueada. O sea, vi sangre, sangre y más sangre".
Franco reveló que este fue uno de los momentos más dramáticos de su vida, en diálogo con Nicolás Peralta para la revista Pronto, a la vez que destacó el rol de su pareja: "Yo no sabía qué hacer y él accionó rapidísimo. Es un padrazo. Googlearon rápido dónde había un sanatorio, fuimos y nos atendieron al instante".
A pesar del mal momento y de los puntos de sutura que tuvieron que hacerle a la menor, la mujer de Burlando destacó que no fue más que un susto y que el incidente tuvo un final feliz. "Ella se la re bancó, la cosieron y siguió como si nada. Fuimos a la cancha, salió campeón Estudiantes y nos volvimos", concluyó.
Quién es Barby Franco
La modelo Bárbara "Barby" Franco es una influencer y panelista de televisión. Participó en los ciclos de espectáculos Pampita Online, LAM, La jaula de la moda y Pasó en América. Se hizo conocida como azafata en los programas de Guido Kaczka, El último pasajero y A todo o nada. Creció en la Villa 21 de Barracas y llegó a jugar al fútbol en las inferiores de Boca Juniors. Está en pareja desde hace unos 16 años con el reconocido abogado Fernando Burlando, con quien tiene una hija, Sarah, que nació el 15 de diciembre de 2022.