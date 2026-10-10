El gran susto de Barby Franco con su hija Sarah y la reacción de Fernando Burlando: "Quedé bloqueada" La modelo recordó el "momento traumático" que atravesó con un accidente doméstico y destacó el rol del padre de la menor de 3 años. "Es un padrazo", aseguró la influencer. Agregar C5N en









Barby Franco junto a su pequeña hija Sarah, de 3 años. Redes sociales

La modelo Barby Franco atraviesa un buen momento en su vida familiar y profesional, junto a su hija Sarah y su marido, el abogado Fernando Burlando. Aunque la crianza de la criatura, que hoy tiene 3 años, le trajo también momentos de angustia, como cuando tuvo un accidente doméstico con la menor. "Quedé bloqueada", recordó.

Según contó la mediática, el hecho ocurrió durante un viaje familiar a Santiago del Estero para ver la final de Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades. Cuando bajaron del avión, la nena se cayó y se abrió la cabeza: "Se dio vuelta, se cayó y se le abrió la cabeza. ¡No sabés lo que fue! Quedé traumada y totalmente bloqueada. O sea, vi sangre, sangre y más sangre".

Franco reveló que este fue uno de los momentos más dramáticos de su vida, en diálogo con Nicolás Peralta para la revista Pronto, a la vez que destacó el rol de su pareja: "Yo no sabía qué hacer y él accionó rapidísimo. Es un padrazo. Googlearon rápido dónde había un sanatorio, fuimos y nos atendieron al instante".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@barbaritafranco21) A pesar del mal momento y de los puntos de sutura que tuvieron que hacerle a la menor, la mujer de Burlando destacó que no fue más que un susto y que el incidente tuvo un final feliz. "Ella se la re bancó, la cosieron y siguió como si nada. Fuimos a la cancha, salió campeón Estudiantes y nos volvimos", concluyó.