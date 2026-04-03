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Barby Franco y su hija sufrieron un fuerte choque en cadena cuando viajaban por la Ruta 3

La influencer protagonizó un siniestro vial este viernes por la tarde a la altura del kilómetro 69. A pesar de la magnitud del impacto, tanto la modelo como la pequeña Sarah resultaron ilesas tras realizar una brusca maniobra para evitar una colisión frontal.

Barby Franco participó de un choque múltiple en Cañuelas. 

Barby Franco participó de un choque múltiple en Cañuelas. 

Barby Franco y su hija sufrieron un accidente automovilístico en la Ruta Nacional 3, cerca de Cañuelas. La influencer manejaba su vehículo hacia San Miguel del Monte, con la pequeña en el asiento trasero en su silla de seguridad, cuando un rodado se cruzó de carril y la obligó a frenar de forma imprevista.

La familia de Burlando se vio envuelta en un accidente vial que pudo ser fatal.
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TN compartió la información del parte policial, el cual detalla que el auto de la joven recibió el impacto de una Ford Maverick por detrás. A su vez, un Corolla colisionó contra ese segundo vehículo y generó un choque en cadena en la calzada.

Afortunadamente, la pareja de Fernando Burlando y la niña de tres años no padecieron lesiones tras el episodio. Solo el conductor del último coche involucrado presentó una herida en su mano y recibió asistencia médica.

En cuanto a los daños materiales, y tal lo informó la cuenta de X de LAM, el coche importado de Barby no exhibe fuertes golpes en su sector delantero. Sin embargo, el paragolpes del Corolla quedó destrozado luego de impactar contra la camioneta que venía detrás del auto conducido por la modelo.

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La noticia generó una rápida preocupación en el mundo del espectáculo por la presencia de la menor en el vehículo. Por suerte, los sistemas de seguridad del coche funcionaron correctamente y evitaron una tragedia tras la imprudencia ajena. La influencer ya se encuentra en su domicilio y está fuera de peligro.

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