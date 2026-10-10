10 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo en Brasil: la Justicia volvió a frenar el Maracaná y la revancha entre Vasco da Gama y Boca aún no tiene sede

La jueza de Río de Janeiro revocó la medida cautelar que obligaba a ceder el histórico estadio para el cruce de semifinales de la Copa Sudamericana. Con más de 45.000 entradas ya vendidas, la incertidumbre envuelve al encuentro programado para el 20 de octubre.

Por
El Maracaná era uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El Maracaná era uno de los escenarios elegidos para albergar una de las semifinales de la Copa Sudamericana.

REUTERS
El estadio Maracaná será sede del enfrentamiento entre Boca y Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. 
Te puede interesar:

Boca vuelve al Maracaná: jugará ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana tras una resolución judicial

El conflicto se originó por la firme negativa del consorcio Fla-Flu, integrado por Flamengo y Fluminense, a prestar la cancha aduciendo la seguidilla de partidos y la necesidad de mantener el césped. Ante esta postura, Vasco recurrió a los tribunales argumentando la alta demanda de sus hinchas y las exigencias reglamentarias de Conmebol, que impone una capacidad mínima de 30.000 espectadores para esta instancia continental. El estadio de Vasco, São Januário, quedó descartado de manera automática al disponer únicamente de 21.880 localidades.

El consorcio Fla-Flu, integrado por Flamengo y Fluminense, no quiere prestar la cancha aduciendo la seguidilla de partidos y la necesidad de mantener el césped.

El consorcio Fla-Flu, integrado por Flamengo y Fluminense, no quiere prestar la cancha aduciendo la seguidilla de partidos y la necesidad de mantener el césped.

Aunque en un primer momento el juez Marco Antônio Ibrahim falló a favor de Vasco priorizando la seguridad de los espectadores, la jueza Suely Lopes Magalhães dio marcha atrás con la medida. Entre los fundamentos del fallo, la magistrada señaló que Ibrahim carecía de atribuciones para modificar la postura adoptada previamente por el juez de la causa, Alexandre de Carvalho Mesquita, quien se encuentra actualmente de vacaciones. Por este motivo, el expediente fue devuelto para un análisis conjunto o el retorno al juez ponente.

A las complicaciones jurídicas se le sumó un fuerte motivo de seguridad pública en el complejo deportivo carioca. En el gimnasio contiguo del Maracanãzinho está programado para la misma fecha el clásico entre Flamengo y Botafogo por la Liga Nacional de Baloncesto, lo que causaría la coincidencia de hinchadas rivales en las inmediaciones del recinto. La posibilidad de un cruce entre las parcialidades fue calificada por la Justicia como un riesgo crítico para el orden público.

La decisión judicial ubica a Vasco da Gama en una seria encrucijada, dado que el club ya vendió más de 45.000 localidades para disputar la revancha en el Maracaná. Como opción alternativa figura el Estadio Nilton Santos de Botafogo, con capacidad para más de 46.000 personas, aunque la institución de Río rechaza esa variante por contar con césped sintético. Frente al inminente vencimiento de los plazos reglamentarios para notificar el escenario definitivo, el ambiente en el Xeneize se mantiene a la expectativa de una resolución oficial.

Boca es el gran candidato a llevarse la Copa Sudamericana 2026.

Boca es el gran candidato a llevarse la Copa Sudamericana 2026.

El dictamen del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro

El dictamen de la Justicia de Río de Janeiro.

El dictamen de la Justicia de Río de Janeiro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leandro Paredes  sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

Paredes se desgarró y se perderá la semifinal de Boca contra Vasco da Gama por la Sudamericana

El capitán de Boca debió salir en el segundo tiempo por una lesión.

¿Juega Paredes ante Vasco? La frase de Arruabarrena que encendió las alarmas en Boca

Boca jugó su partido ante Instituto y ya piensa en su próximo encuentro. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Instituto

Boca e Instituto igualan 2 a 2 en Córdoba

En un partido entretenido, Boca empató 2 a 2 con Instituto en el Kempes

Dalma Maradona reveló qué es lo único que no le permite a sus hijas.
play

El único "no" de Dalma Maradona a sus hijas: el límite que les puso y que involucra a Diego Maradona

Boca quiere seguir de racha.

Partidazo en Córdoba: Boca visita a Instituto, líder de la Zona A

Rating Cero

Wanda Nara sorpredió con su nueva figura: la estricta dieta que siguió para bajar 10 kilos.

Wanda Nara encendió las redes con su nueva figura: el secreto de la polémica dieta de las Kardashian que siguió

Benjamín Vicuña expresó su preocupación por lo que sucede en su país natal.
play

Benjamín Vicuña sorprendió con un impactante video y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: el motivo

Wanda Nara contó cómo fue la experiencia de filmar escenas hot con Agustin Bernasconi.

Wanda Nara reveló intimidades de las escenas hot con Agustín Bernasconi y sorprendió con una confesión

Chloe Bello reveló un dato desconocido sobre la conversación que mantuvo con Matías Martin.

Chloe Bello destrozó a Matías Martin: reveló el audio que le envió y la actitud que terminó por desatar su furia

Barby Franco junto a su pequeña hija Sarah, de 3 años.

El gran susto de Barby Franco con su hija Sarah y la reacción de Fernando Burlando: "Quedé bloqueada"

Evelyn Botto mostró su impactante transformación en redes.

Evelyn Botto mostró su transformación física y reveló la dieta que cambió sus hábitos

últimas noticias

Wanda Nara sorpredió con su nueva figura: la estricta dieta que siguió para bajar 10 kilos.

Wanda Nara encendió las redes con su nueva figura: el secreto de la polémica dieta de las Kardashian que siguió

Hace 9 minutos
Advierten que se esperan más lluvias y que el río podría superar el límite de alerta.

Concordia: crece la amenaza por la crecida del río Uruguay y prevén que el agua siga subiendo en los próximos días

Hace 46 minutos
El Huevo grita con alma y vida el gol tempranero del Millonario.

Con gol de Huevo Acuña, River gana 1-0 y manda al descenso a Estudiantes RC

Hace 58 minutos
play
Benjamín Vicuña expresó su preocupación por lo que sucede en su país natal.

Benjamín Vicuña sorprendió con un impactante video y un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: el motivo

Hace 1 hora
Hallazgo de los cuerpos de los cinco buceadores italianos en Maldivas.

Se conocieron las autopsias de los cinco buzos italianos que murieron en Maldivas

Hace 1 hora