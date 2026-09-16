China Suárez y Mauro Icardi desmienten rumores de ruptura con románticas fotos La actriz y el futbolista posaron con románticas fotos de una escapada de campo, y alentaron la cercanía del casamiento tras el divorcio de Wanda Nara. Agregar C5N en









El futbolista y la actriz compartieron en redes sociales un carrusel de fotos relajado en el campo. Redes sociales

La influencer Eugenia "China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi sorprendieron a sus seguidores con un carrusel de fotos en medio del campo y con un estilo romántico que alejó los rumores de ruptura.

La cantante y el futbolista posaron en medio de la naturales con una estética rústica e informal, abrazados, mirando al horizonte, confirmando la tendencia estilo campestre pero con un toque urbano.

La actriz eligió un vestido blanco, de mangas largas, con encaje, onda romántica y completó el look con gafas de sol y el pelo suelto. En otra postal más citadina, combinó una remera blanca con una inscripción de la marca Saint Laurent y un pantalón claro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@mauroicardi) Mientras, el exmarido de Wanda Nara usó el estilo gorpcore -una tendencia de moda urbana que se caracteriza por el vestir con ropa técnica de montaña pero en la ciudad-. Se lo vio con un chaleco de gamuza en tono suela, sobre un buzo de cuello alto, pantalón de vestir verde musgo y gorra con visera verde oliva.