La China Suárez le respondió a los haters: "Estoy feliz de estar al pedo haciendo nada"

La modelo Eugenia "China" Suárez respondió a los haters que critican su vida y su apariencia con un video en el que se mostró en bikini tomando sol. "Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol, con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama y que es el hombre perfecto", publicó la mujer de Mauro Icardi.
La mediática usó sus historias de Instagram para hacer un descargo contras los que critican su vida al lado del futbolista, exmarido de Wanda Nara. "Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada", detalló.
Suárez enumeró sus supuestos "defectos" físicos con ironía: "Sí, tengo dos granos acá"; "Tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural", y remató con: "Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".
Ante los que la castigan por su aspecto físico, decidió exponer a uno de los usuarios que ironizaban sobre su cuerpo y apuntó: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día".
La China Suárez y Mauro Icardi, lejos de la ruptura
La actriz Eugenia "China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi posaron con románticas fotos durante una escapada de campo, y alentaron los rumores sobre la cercanía del casamiento tras el divorcio de Wanda Nara. La pareja sorprendió a sus millones de seguidores con un carrusel de fotos en medio del campo y con un estilo romántico que alejó los rumores de ruptura.