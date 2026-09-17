La China Suárez le respondió a los haters: "Estoy feliz de estar al pedo haciendo nada" Luego de mostrarse en bikini, la modelo defendió su derecho a la relajación y la aceptación corporal, reafirmando su buen momento con Mauro Icardi, su "hombre perfecto". Agregar C5N en









La modelo posó al sol y respondió con firmeza a los cuestionamientos sobre su cuerpo. Redes sociales

La modelo Eugenia "China" Suárez respondió a los haters que critican su vida y su apariencia con un video en el que se mostró en bikini tomando sol. "Y sí, es jueves, son las 5 de la tarde, estuve tomando sol, con mi hija, feliz de la vida, con mi novio que me ama y que es el hombre perfecto", publicó la mujer de Mauro Icardi.

La mediática usó sus historias de Instagram para hacer un descargo contras los que critican su vida al lado del futbolista, exmarido de Wanda Nara. "Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada", detalló.

La China Suárez respondió desde sus redes comentarios de haters



"Trabajé 25 años de mi vida ininterrumpidamente y estoy feliz de estar al pedo un jueves a las 5 de la tarde haciendo nada" pic.twitter.com/TSnGiT4yIQ — Filo.news (@filonewsOK) September 17, 2026 Suárez enumeró sus supuestos "defectos" físicos con ironía: "Sí, tengo dos granos acá"; "Tengo una paleta chueca porque usé brackets y no me puse la contención, pero me rehúso a ponerme fundas o carillas porque me encanta ser natural", y remató con: "Así que no se gasten, hagan algo por ustedes y sean felices".

Ante los que la castigan por su aspecto físico, decidió exponer a uno de los usuarios que ironizaban sobre su cuerpo y apuntó: "Subo una foto en bikini y salen todas las dolidas. Chicas, estoy buenísima, cada vez mejor. Ni lo intenten. No sufran que recién empiezan las fotos en bolas. Que tengan lindo día".