Tras la polémica Placa Planta, Gran Hermano 2026 implementa un cambio radical en sus nominaciones

Entre llantos, Tomás Riguera fue el segundo participante que abandonó la casa, pero sin respiro los hermanitos sufrirán una doble salida próximamente.

Luego de la salida de Tomy, Santiago del Moro anunció que todos los participantes quedaron en placa para la próxima gala de eliminación

La casa de Gran Hermano, Generación Dorada tuvo una noche a pura emoción, cargada de llanto y tristeza, pero Santiago Del Moro no les dio respiro, ya que les comunicó a los participantes cómo será el nuevo proceso de nominación: todos irán a placa y esta semana habrá doble gala de eliminación.

Santiago del Moro confirmó el ingreso de una persona para el "Derecho a Réplica": de qué se trata

En una semana que contó con fuertes cruces, estrategias y el armado de los primeros bandos dentro de la casa, los jugadores vivieron la primera “placa planta ”, una instancia en la que varios participantes quedaron expuestos al voto negativo de los televidentes.

En un mano a mano donde quedaron Tomás “Tomy” Riguera y Catalina “Titi” Tcheraski, el público decidió que el joven de 18 años sea el segundo en abandonar la casa y se convirtió también en el primero en toda la historia del reality en perder una placa creada específicamente para los jugadores que “no juegan” o pasan desapercibidos en el juego.

Tras conocer el resultado luego del ingreso de una planta, Tomy se largó a llorar, se abrazó con mucha fuerza a su rival en la definición y luego, el resto de sus compañeros, corrieron para consolarlo y mostrarle su afecto, lamentando su salida.

Riguera debió marcharse por una pequeña puerta roja ubicada en el patio, luego de haber obtenido el 59,2% de los votos negativos del público ante los 40,8% que recibió la creadora de contenidos.

Gran Hermano no para: habrá una doble gala de eliminación

Tal como había anticipado Santiago Del Moro durante el programa de este lunes, en el vivo, el conductor les comunicó a los participantes cómo será el proceso de la tercera instancia de nominación: se activará la placa Positiva.

Una vez que se produjo la salida de Tomás Riguera, todos los hermanitos quedaron automáticamente en la placa de nominación y esta vez, el público tendrá la oportunidad de mostrar su apoyo a cada participante.

“A partir de mañana (por este martes) empezarán a bajar los que más votos positivos tengan. Tenes que votar a tu jugar o jugadora favorita y va a zafar solo el que gane el liderazgo”, explicó el conductor y detalló que la salida será doble: el jueves se irá el primer participante menos votado y el lunes abandonará el reality el segundo participante de la semana.