IR A
IR A

Tras la polémica Placa Planta, Gran Hermano 2026 implementa un cambio radical en sus nominaciones

Entre llantos, Tomás Riguera fue el segundo participante que abandonó la casa, pero sin respiro los hermanitos sufrirán una doble salida próximamente.

Luego de la salida de Tomy

Luego de la salida de Tomy, Santiago del Moro anunció que todos los participantes quedaron en placa para la próxima gala de eliminación

La casa de Gran Hermano, Generación Dorada tuvo una noche a pura emoción, cargada de llanto y tristeza, pero Santiago Del Moro no les dio respiro, ya que les comunicó a los participantes cómo será el nuevo proceso de nominación: todos irán a placa y esta semana habrá doble gala de eliminación.

En esta edición de Gran Hermano se implemetará la metodolgía Derecho A Réplica
Te puede interesar:

Santiago del Moro confirmó el ingreso de una persona para el "Derecho a Réplica": de qué se trata

En una semana que contó con fuertes cruces, estrategias y el armado de los primeros bandos dentro de la casa, los jugadores vivieron la primera “placa planta”, una instancia en la que varios participantes quedaron expuestos al voto negativo de los televidentes.

En un mano a mano donde quedaron Tomás “Tomy” Riguera y Catalina “Titi” Tcheraski, el público decidió que el joven de 18 años sea el segundo en abandonar la casa y se convirtió también en el primero en toda la historia del reality en perder una placa creada específicamente para los jugadores que “no juegan” o pasan desapercibidos en el juego.

Tras conocer el resultado luego del ingreso de una planta, Tomy se largó a llorar, se abrazó con mucha fuerza a su rival en la definición y luego, el resto de sus compañeros, corrieron para consolarlo y mostrarle su afecto, lamentando su salida.

Gran Hermano no para: habrá una doble gala de eliminación

Tal como había anticipado Santiago Del Moro durante el programa de este lunes, en el vivo, el conductor les comunicó a los participantes cómo será el proceso de la tercera instancia de nominación: se activará la placa Positiva.

Una vez que se produjo la salida de Tomás Riguera, todos los hermanitos quedaron automáticamente en la placa de nominación y esta vez, el público tendrá la oportunidad de mostrar su apoyo a cada participante.

A partir de mañana (por este martes) empezarán a bajar los que más votos positivos tengan. Tenes que votar a tu jugar o jugadora favorita y va a zafar solo el que gane el liderazgo”, explicó el conductor y detalló que la salida será doble: el jueves se irá el primer participante menos votado y el lunes abandonará el reality el segundo participante de la semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2031217884861473115&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Danelik hizo la compra semanal y encargó casi 40 kilos de morrones

A lo Martín Pepa: Danelik tuvo un tremendo error en la compra semanal de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano Brasil son sometidos a pruebas de resistencia extrema. 

Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. 

Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos

Santiago Del Moro adelantó que luego de la Placa Planta todos los participantes quedarán nominados para una placa positiva

Santiago Del Moro reveló una nueva decisión en Gran Hermano que podría sacudir la casa: "Pidió derecho a réplica"

Mavinga arremetió contra Danelik: Sos una perra

Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: "Nadie te quiere"

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

últimas noticias

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

Hace 15 minutos
Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

Hace 29 minutos
La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.

Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

Hace 39 minutos
La guerra en Medio Oriente dispara el petróleo y suben los precios de los pasajes aéreos

Por la guerra en Medio Oriente suben los precios de los pasajes aéreos

Hace 49 minutos
Javier Milei junto a Jamie Dimon. 

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Hace 53 minutos