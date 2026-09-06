6 de septiembre de 2026 Inicio
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Así afecta el cambio en el salario mínimo a las asignaciones de ANSES

La suba del salario mínimo establece nuevos valores para los próximos meses y también genera cambios en las condiciones vinculadas con algunas asignaciones y prestaciones.

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Conocé como afecta el cambio en el salario mínimo a las asignaciones de ANSES.

Conocé como afecta el cambio en el salario mínimo a las asignaciones de ANSES.

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  • El salario mínimo aumentará de manera escalonada desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027.
  • El nuevo esquema contempla ocho valores diferentes durante ese período.
  • El SMVM pasará de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril.
  • La actualización también tendrá impacto como referencia para algunas prestaciones que otorga ANSES.

El Gobierno nacional estableció un nuevo esquema de actualización para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que comenzó a regir en septiembre y continuará con aumentos escalonados hasta abril de 2027. La medida no solo define el piso salarial para los trabajadores alcanzados, sino que también sirve como referencia para determinadas prestaciones sociales. Por eso, el cambio genera un efecto concreto sobre algunos beneficios que paga ANSES, aunque no sobre todos.

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Desde el 1° de septiembre de 2026, el salario mínimo quedó fijado en $383.800 para quienes cumplen una jornada legal completa. El monto representa el nuevo piso establecido por el Gobierno luego de que no hubiera acuerdo entre representantes sindicales y empresarios en el Consejo del Salario. Para los trabajadores jornalizados, el valor quedó en $1.919 por hora.

Así quedó el salario mínimo, vital y móvil tras la actualización.

Así quedó el salario mínimo, vital y móvil tras la actualización.

La actualización continuará de manera progresiva durante los próximos meses y será de la siguiente manera:

  • Octubre: $391.200
  • Noviembre: $398.800
  • Diciembre: $406.400
  • Enero: $414.200
  • Febrero: $422.000
  • Marzo: $429.600
  • Abril: $437.000

Así, el salario mínimo tendrá ocho valores diferentes hasta alcanzar el último monto previsto para el cuarto mes del año próximo.

Cómo se modifican las asignaciones de ANSES por el salario mínimo

El impacto más directo se da sobre la Prestación por Desempleo, ya que la normativa establece que no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del salario mínimo vigente. Por eso, en septiembre el beneficio tendrá un piso de $191.800 (equivalente al 50%) y un techo de $383.800 (equivalente al 100%).

La progresión para los meses siguientes se dará así:

  • En octubre: piso de $195.600 y techo de $391.200
  • En noviembre: piso de $199.400 y techo de $398.800
  • En diciembre: piso de $203.200 y techo de $406.400
  • En enero: piso de $207.100 y techo de $414.200
  • En febrero: piso de $211.000 y techo de $422.000
  • En marzo: piso de $214.800 y techo de $429.600
  • En abril: piso de $218.500 y techo de $437.000

El monto que recibe cada persona se calcula sobre el 75% de la mejor remuneración neta, normal y habitual de los seis meses anteriores al cese, pero siempre respetando esos pisos y techos.

El aumento del SMVM impactá de manera directa en la Prestación por Desempleo que otorga ANSES.

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En cambio, los montos de la AUH y las Asignaciones Familiares (SUAF) no aumentan por la suba del salario mínimo, ya que se actualizan mediante la fórmula de movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo mismo ocurre con las jubilaciones, cuyos haberes siguen ese mecanismo de actualización. Sin embargo, el SMVM puede funcionar como referencia para determinar límites de ingresos y condiciones de acceso a determinados beneficios. Por eso, una modificación del salario mínimo puede cambiar el universo de personas que cumplen con los requisitos, aunque no implique un aumento automático para quienes ya son titulares.

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