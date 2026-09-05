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Fue protagonista de una película que sorprendió a todos y ese papel le cambió la vida: la historia de James Cromwell

La película familiar que conquistó al público en los años 90 dejó una huella inesperada en la vida de uno de sus protagonistas.

El filme tuvo un impacto mucho más profundo de lo que imaginaba una de sus figuras principales.

El filme tuvo un impacto mucho más profundo de lo que imaginaba una de sus figuras principales.

  • James Cromwell interpretó al granjero Hoggett en Babe, el cerdito valiente.
  • La película se estrenó en 1995 y recibió siete nominaciones al Oscar.
  • Cromwell fue nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto.
  • El contacto con los animales durante el rodaje cambió su manera de verlos.
  • El actor se convirtió en vegano y defensor de los derechos de los animales.

Fue protagonista de una película que sorprendió a todos y ese papel le cambió la vida: James Cromwell alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Babe, el cerdito valiente. Lo que vivió durante el rodaje marcó un antes y un después en su vida. Su historia.

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Cromwell construyó una extensa carrera en Hollywood, pero hubo un film que quedó especialmente marcado en su trayectoria: Babe, el cerdito valiente. El actor estadounidense interpretó al granjero Arthur Hoggett en el filme de 1995 y recibió una nominación al Oscar por su trabajo.

Sin embargo, el impacto del guion fue mucho más allá del reconocimiento profesional. Durante el rodaje, el intérprete tuvo la oportunidad de observar de cerca el comportamiento de los animales y quedó profundamente conmovido por la inteligencia y personalidad de los cerdos. A partir de aquella experiencia, su relación con ellos cambió por completo.

Cuál es la sorprendente historia de James Cromwell

Años después del estreno de Babe, James Cromwell protagonizó una situación que parecía salida de la propia película. El actor intervino para salvar a un cerdo que había caído de un camión de transporte que se dirigía hacia una granja de engorde. El animal estaba destinado al consumo humano, pero logró tener una segunda oportunidad gracias a la intervención del intérprete. En homenaje al personaje que había marcado su carrera, el cerdito fue bautizado como Babe.

La historia fue difundida por organizaciones defensoras de los animales, que destacaron la acción del intérprete. Cromwell, además, explicó que su decisión estaba directamente relacionada con lo que había aprendido durante la filmación de la película. "Todos los cerdos merecen vivir su vida en un santuario", sostuvo el actor al referirse a la historia.

Para la figura de Hollywood, la experiencia de trabajar con animales, le permitió conocer de cerca sus comportamientos y comprender que detrás de ellos había seres con inteligencia, curiosidad y carácter. El relato dirigida por Chris Noonan cuenta la historia de Babe, un pequeño cerdo que es separado de su madre y termina en una granja. El protagonista tiene un sueño poco habitual: convertirse en perro pastor.

Estrenada en 1995, Babe sorprendió al público y a la crítica y consiguió siete nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor de Reparto para James Cromwell.

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