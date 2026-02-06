Sofía Gala aclaró los rumores que la vinculaban con Fito Páez y dejó todo a la vista: ¿están en pareja? La actriz eligió hablar sin vueltas y desactivó las versiones que circulaban. También hubo palabras desde el entorno familiar que sumaron contexto. + Seguir en







Sofía Gala salió a aclarar las versiones que circularon sobre un supuesto vínculo sentimental con Fito Páez.

Los rumores se dispararon a partir de una publicación del músico que generó especulaciones en redes y medios.

La actriz explicó públicamente cómo define su relación con el referente del rock argentino.

Moria Casán también dio su mirada y aportó contexto sobre el lazo que los une desde hace años. Sofía Gala decidió poner fin a las especulaciones que la señalaban como pareja de Fito Páez luego de una serie de comentarios y lecturas que circularon en los últimos días. La actriz hablo claramente sobre el tema y despejó dudas sobre la naturaleza del vínculo que mantiene con el músico.

La repercusión mediática se dio luego de una publicación del músico que muchos interpretaron como una señal de romance. En ese marco, el nombre de Sofía Gala volvió a ocupar espacio en programas de espectáculos y redes sociales, con versiones cruzadas sobre una posible relación amorosa. En ese sentido, la actriz se inclinó por expresarse públicamente y dar su versión, marcando límites claros y explicando desde qué lugar se relaciona con el artista rosarino.

Qué dijo Sofía Gala sobre los rumores de pareja con Fito Páez Consultada por LAM sobre si existía una relación amorosa con el músico, Sofía Gala fue contundente: "No es cierto, la verdad Rodolfo a esta altura de mi vida es mi familia, tenemos un vínculo muy profundo".

En la misma charla, profundizó sobre la naturaleza de ese lazo y despejó cualquier duda: “No entiendo los códigos de otros tipos de vínculos, si querés saber si estamos en pareja, no estamos en pareja, somos familia, de una misma tribu”.

Sofía Gala Con esas palabras, la actriz dejó en claro que la relación se apoya en el afecto, la cercanía y una historia que comparte con él, pero no responde a un vínculo sentimental como el que se había instalado en versiones periodísticas.