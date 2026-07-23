¿Se cancelan? Qué se sabe sobre los 4 shows de Rosalía previstos en el Movistar Arena

Mientras crece el revuelo entre fanáticos y se multiplican las consultas, una determinación oficial marca el rumbo de las próximas semanas.

La cantante ibérica, en el eje del revuelo por su reacción tras la final de la Copa del Mundo.

La fuerte polémica que envuelve a Rosalía en Argentina después de la final del Mundial 2026 disparó una ola de incertidumbre entre sus seguidores. En las últimas horas crecieron las consultas en redes sociales, los pedidos de devolución de entradas y las publicaciones que preguntan si los cuatro conciertos previstos para comienzos de agosto en el Movistar Arena podrían suspenderse.

La controversia surgió luego de que la artista compartiera un video de Mia Khalifa con un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección argentina . Aunque la publicación fue eliminada y posteriormente la cantante pidió disculpas, el rechazo continuó escalando.

La reacción también tuvo impacto en la venta de entradas. Numerosos fanáticos iniciaron trámites para recuperar el dinero o comenzaron a ofrecer sus tickets en reventa. Incluso se organizaron campañas de boicot en redes sociales y pedidos para que la artista fuera declarada "persona no grata" . Paralelamente, se conoció que Rosalía perdió una importante cantidad de seguidores en sus plataformas digitales tras la controversia.

En medio de ese escenario aparecieron versiones que hablaban de posibles cancelaciones, especialmente después de que un homenaje sinfónico dedicado a Rosalía en la Ciudad de Córdoba fuera suspendido por la organización debido a la gran cantidad de mensajes agresivos recibidos. Los organizadores aclararon que ese espectáculo era independiente, que no representaba oficialmente a la cantante y que la decisión respondió exclusivamente al clima de hostilidad generado en redes sociales.

Sin embargo, hasta este jueves no existe ninguna confirmación oficial sobre la cancelación de los cuatro recitales de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires. Los shows del 1, 2, 4 y 6 de agosto siguen programados y el estadio no emitió ningún comunicado anunciando su suspensión. La situación es muy diferente a la ocurrida con el homenaje en Córdoba: mientras muchos fanáticos buscan devolver sus entradas, se mantiene vigente el cronograma previsto para la gira.

La polémica se originó con una publicación de la actriz de contenido para adultos, Mia Khalifa, que compartió Rosalía. Redes sociales

Cómo devolver las entradas de los shows de Rosalía

La mayor preocupación de quienes decidieron no asistir pasa por conocer si todavía pueden recuperar el dinero. Durante las últimas horas comenzaron a circular correos electrónicos enviados por el servicio de atención al cliente del Movistar Arena, donde se recuerda la política de devoluciones vigente.

Según ese mensaje, "el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción", una respuesta que generó nuevas críticas entre parte de los compradores.

En el mismo correo, la organización también informó una alternativa para quienes ya no quieran asistir. "En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar", indicaron desde la empresa, ofreciendo la posibilidad de ceder las entradas sin perderlas completamente.

No obstante, varios consumidores sostienen que la interpretación de la política de reintegros podría entrar en conflicto con lo previsto por la Ley de Defensa del Consumidor, al considerar que las compras realizadas de forma online cuentan con derechos de revocación bajo determinadas condiciones. Esa discusión comenzó a trasladarse también a organismos de defensa del consumidor y a las redes sociales, donde numerosos usuarios aseguran que continuarán reclamando el reintegro de sus tickets.