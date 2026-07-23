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Se confirmó la noticia sobre Rosalía que pocos querían escuchar en medio del escándalo

La polémica escaló con nuevas repercusiones públicas, mientras el impacto mediático volvió a impulsar el interés por una de sus canciones más populares.

La artista española sigue en el centro de la conversación pública.

La artista española sigue en el centro de la conversación pública.

La controversia que envuelve a Rosalía en Argentina continúa sumando capítulos y este jueves apareció una nueva consecuencia que pocos imaginaban. Después de la fuerte reacción que provocó el repost de un video de Mia Khalifa tras la final del Mundial 2026, el clima de tensión no solo se trasladó a las redes sociales, sino que también comenzó a afectar actividades culturales vinculadas con la artista española.

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El episodio comenzó cuando Rosalía compartió un video en TikTok en el que sonaba La Perla, mientras aparecía una frase interpretada por numerosos usuarios argentinos como una burla hacia la derrota de la Selección argentina. Sin embargo, el pedido de disculpas no logró apagar completamente el enojo de una parte del público. Mientras algunos usuarios impulsan campañas para devolver entradas de sus recitales, otros sostienen que la polémica terminó multiplicando la exposición de Rosalía.

En ese contexto apareció un dato que refleja esa contradicción: pese al escándalo, La Perla volvió a ingresar al Top 200 de Spotify Argentina y llegó al puesto #182, demostrando que la conversación pública también impulsó las reproducciones de la canción. El fenómeno confirma una situación habitual en la industria musical: incluso las polémicas pueden traducirse en mayor visibilidad y consumo.

Con ese look, la artista interpreta La Perla.

Con ese look, la artista interpreta La Perla.

Lejos de perder impacto por la polémica, La Perla continúa entre las canciones más escuchadas del país. Según el ranking diario de Spotify Argentina, el tema ocupa actualmente el puesto #189, suma 244 días en el chart, alcanzó el número 1 durante su recorrido y acumula más de 40,28 millones de reproducciones en la plataforma.

La historia detrás de La Perla también volvió a ocupar el centro de la escena. Aunque muchos seguidores interpretaron que la canción estaba dedicada a Rauw Alejandro, Rosalía explicó tiempo atrás que la inspiración nació de la historia de Santa Fabiola de Roma, quien describía a su esposo como "un perla", una expresión utilizada para señalar a una persona conflictiva o poco confiable.

Se canceló un homenaje a Rosalía en Córdoba

La noticia más fuerte de las últimas horas fue la cancelación del homenaje sinfónico a Rosalía que debía realizarse en el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de la Ciudad de Córdoba. El espectáculo, organizado desde hacía meses y protagonizado por músicos locales, fue suspendido luego de que los organizadores denunciaran haber recibido numerosos mensajes de odio y advertencias en redes sociales. La decisión fue adoptada con el objetivo de preservar la seguridad de los artistas, del equipo técnico y del público.

En el comunicado difundido por la organización se expresó que comprendían el sentimiento que atravesaba gran parte de la sociedad argentina después de la final del Mundial. Además remarcaron: "También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura". Al mismo tiempo, aclararon que la suspensión buscó evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo a los músicos que llevaban meses preparando el espectáculo.

El comunicado oficial en el que se suspendió la presencia de Rosalía en Córdoba.

El comunicado oficial en el que se suspendió la presencia de Rosalía en Córdoba.

Desde la dirección del museo también señalaron que la prioridad fue proteger a quienes participaban del evento. Según trascendió, el temor a posibles escraches, agresiones o represalias terminó inclinando la balanza hacia la suspensión preventiva. Paradójicamente, el concierto no tenía relación directa con Rosalía ni contaba con participación de la artista, sino que se trataba de un ensamble sinfónico dedicado a reinterpretar parte de su obra musical.

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