El extraño posteo de Wanda Nara para "felicitar" a Mauro Icardi donde le quita mérito

Tras salir campeón de la Superliga de Turquía con su equipo, Mauro Icardi recibió las felicitaciones de su pareja Wanda Nara mediante un posteo en Instagram. Sin embargo, las palabras que le dedicó la cantante llamó la atención a sus seguidores ya que se felicitó a ella misma: "Algunos me mandaron a cocinar por no saber de fútbol...Sé cocinar, sé de fútbol. La mujer perfecta existe", expresó.

El equipo Galatasaray se consagró campeón de la Superliga de Turquía y el delantero argentino logró un nuevo título. A pesar de las dudas y especulaciones en torno al rendimiento de Icardi, su pareja, Wanda Nara no tardó en felicitarlo en redes sociales.

En las historias de Instagram subió los momentos posteriores a que Icardi a levantara la copa y los festejos que le siguieron entre los jugadores y su familia. "Pasada de copas", tituló Wanda Nara el posteo que le dedicó a su marido, y expresó en breves palabras lo que le significó este campeonato a ella.

"Hace dos años lo que ninguno imaginaba yo ya lo sabía. Te traje a Turquía y hoy sos lo más grande que existe acá", escribió, a sus seguidores le llamó la atención de que se refiera a sus propios logros cómo la propuesta de jugar en Turquía hasta 2026.

Además, añadió que "hay que saber llegar y sobre todo irse a tiempo de los lugares donde no te valoran. Y seguir subiendo el valor. Disfruta que una vez más ,en una ciudad más tenes la corona. Una vez más goleador , y dos veces campeón en dos años", prosiguió. Al finalizar el texto, volvió a realizar una autoreferencia ante los comentarios que recibió cuando negoció el contrato de Icardi en Turquía: "Algunos me mandaron a cocinar por no saber de fútbol … Sé cocinar se de fútbol. La mujer perfecta existe ".

Filtraron los nombres de los famosos que competirán en Bake Off con la conducción de Wanda Nara

A poco de conocerse que la conductora Wanda Nara reemplazará en la conducción del nuevo ciclo de Bake Off Argentina en Telefe, en lugar de Paula Chaves, trascendieron algunos nombre de los famosos que competirán en el reality.

La mediática estará al frente de la competencia gastronómica en televisión que comenzara a mediados de esta temporada 2024 y que ya habló con los exparticipantes de Gran Hermano Romina Uhrig y Lisandro "Licha" Navarro de Gran Hermano para la pastelería.

El productor de LAM, que conduce el periodista Angel de Brito escribió en la red social X quienes serán parte del nuevo desafío: "Romina Uhrig y Licha Navarro de #GranHermano fueron convocados para la próxima edición de Bake Off. También están interesados en tener a Nacho Elizalde en el reality de famosos”, reprodujo Fede Bongiorno.

La interna entre Nara y Chaves por Bake Off, el programa que la modelo condujo durante dos temporadas, comenzó cuando la mujer del futbolista Mauro Icardi confirmó que Chaves no estará en esta tercera edición sino que será ella.