Escándalo en Telefe por el inesperado cambio de conductor en un exitoso programa: "Nadie le avisó"

Bake Off va con Wanda Nara y no con Paula Chaves.

El canal anunció que para junio no solo vuelve Susana y otras novedades de la programación, sino que también regresa uno de los ciclos más vistos. Esto es una buena novedad para la señal que, no solo supo hacer buen rating, sino que también se trata del regreso de una de las figuras actuales como lo es Damián Betular.

Karina Iavícoli contó en Intrusos que le escribió a la modelo para saber qué había pasado con el programa porque la conductora nueva será Wanda Nara. Esto generó confusión porque previamente había sido Paula Chaves.

chavespng.png Paula Chaves defendió a Bake Off tras la polémica por Samanta Casais

“Le escribí a Chaves para preguntarle y me respondió: ‘ni idea Kari’”, expresó Iavícoli y agregó: "Estoy en el supermercado. Me estoy yendo a trabajar a Uruguay. La verdad no tengo idea, no puedo decir mucho. Aparte no tengo contrato con Telefe”.

Guido Záffora reveló: “Esta era una información que venía circulando. A Wanda le querían dar un lugar en Telefe porque se lo habían prometido, y además la quieren mucho en el canal".