El extraño posteo de Benjamín Vicuña luego de que se filtrara un video de la China Suarez hablando de él

"Benjamín subió una foto así, tipo de Machado", le comentó su amigo peluquero haciendo referencia al famoso fotógrafo que retrata sensualmente a figuras del espectáculo y la música.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Revista_PRONTO/status/1724944353519403070?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1724944353519403070%7Ctwgr%5E384dbaa4fa852d248ddbf7a380a5fe831623f698%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-4291710354105908102.ampproject.net%2F2310301456000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false Filtraron una charla íntima de la China Suárez sobre Benjamín Vicuña: el video pic.twitter.com/gRfWseZdIN — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) November 16, 2023

Acto seguido, se la escucha preguntar: "¿Benjamín?", a lo que él le dijo: "Sí, recién subió". De esta forma, la actriz y su íntimo dieron cuenta que están al tanto y miran los posteos que hace el actor chileno en sus redes sociales.

Tras la filtración del audio, Vicuña subió a sus historias de Instagram una imagen suya en la que mira directo a la cámara con una mirada desafiante en medio de una sala vacía: "Amo estar solo en el cine", escribió. En un guiño, el actor del Primero de Nosotros, demostró que esta solo luego de haber sido vinculado con diversas mujeres como Julieta Poggio y Milca Gili.

Benjamín Vicuña apuntó contra Andy Kusnetzoff por recordarle a Pampita el escándalo del motorhome

El actor Benjamín Vicuña se cansó de Andy Kusnetzoff y disparó sin filtros por la pregunta que le hizo a Pampita. El conductor de PH: Podemos Hablar volvió a traer el escándalo del motorhome, lugar donde le fue infiel a la modelo con la China Suárez.

“La verdad es que no me parece. No me gusta y no lo veo. Esto es dos más dos, yo voy a ese programa y a otros programas cuando necesito y es así. Ya sea para promocionar una obra de teatro, una película o una serie", expresó.

Y admitió: "Muchas veces uno transa con sus propios principios, con sus enojos y uno va con la mejor de las ondas para poder comunicar a las masas y también porque hay un compromiso con los productores de promocionar lo que uno hizo”.

Consideró que está en una etapa donde “no necesito eso de ir a un programa porque sí y menos para que me incomoden con una pregunta. Me parece de mal gusto hacer sentir mal a un invitado”. No es la primera vez que se enojan con el conductor, hace algunas semanas fue L-Gante.