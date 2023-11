Revisaron el historial de búsquedas de Pampita y encontraron una sobre la China Suárez

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feeemiliano%2Fstatus%2F1723159231719788992%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Por favor amo Pampita googleando CUÁNDO FUE EL ESCÁNDALO DEL MOTORHOME se me caen las lágrimas #Bailando2023 pic.twitter.com/HS1EvTSwX8 — emi (@eeemiliano) November 11, 2023

Pero salteó un par de búsquedas y se encontró con una sorpresa: “Fecha del escándalo de la motorhome”. Eso está relacionado con su pelea con Benjamín Vicuña y su amorío con la China Suárez. Allí se enteró de la infidelidad y se separaron.

“Uh porque me preguntaron cuándo entré al Bailando y no me acordaba. Es verdad. No me acordaba. Yo decía ¿cuándo vine a reemplazar a Moria?”, explicó. Pero todos le pusieron humor a la situación y la One comentó: “Siempre aparezco yo”.

Una participante realizó una fuerte denuncia contra la producción del Bailando 2023

La modelo Anabel Sánchez tuvo un fuerte cruce al aire del Bailando 2023 con su compañera Lali González, quien la acusa de haber robado en uno de los camarines. Aseguró que es mentira y acusó a la producción en pleno programa. ¿Qué dijo?

Fue el jurado Ángel de Brito quien intercedió y preguntó qué había pasado con sus compañeras y por qué tenían mala onda con ella. “Ni siquiera yo sé. Una sola vez compartimos camarín. Por el tema ese que me están acusando de los robos”, contestó.