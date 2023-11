Benjamín Vicuña apuntó contra Andy Kusnetzoff por recordarle a Pampita el escándalo del motorhome

“La verdad es que no me parece. No me gusta y no lo veo. Esto es dos más dos, yo voy a ese programa y a otros programas cuando necesito y es así. Ya sea para promocionar una obra de teatro, una película o una serie", expresó.

Y admitió: "Muchas veces uno transa con sus propios principios, con sus enojos y uno va con la mejor de las ondas para poder comunicar a las masas y también porque hay un compromiso con los productores de promocionar lo que uno hizo”.

Consideró que está en una etapa donde “no necesito eso de ir a un programa porque sí y menos para que me incomoden con una pregunta. Me parece de mal gusto hacer sentir mal a un invitado”. No es la primera vez que se enojan con el conductor, hace algunas semanas fue L-Gante.

El tenso momento entre L-Gante y Andy Kusnetzoff en "PH, Podemos Hablar": "No están hablando con un boludo"

L-Gante fue uno de los invitados de la emisión de este sábado en PH, Podemos hablar, y protagonizó uno de los momentos más tensos de la noche cuando mostró su enojo por las preguntas que le habían hecho, con la intención de, según él, "pisar el palito". "Sepan que no están hablando con un boludo", subrayó, en diálogo con Andy Kusnetzoff.

Embed - Tensión en el piso de Podemos Hablar. El descargo de L-Gante - Podemos Hablar

El programa transcurría con normalidad y los invitados Pía Shaw, Marilina Ross, Fredy Villarreal, Karina Mazzocco y el propio cantante se prestaron a las consignas y dialogaron como es habitual.

Sin embargo, el conductor notó cierto malestar en el referente de la cumbia 420 y le preguntó si estaba bien. "No, quedé enojado un poco", respondió Elián Valenzuela.

"Vos me invitás a tu programa, Podemos Hablar. Puede explotar, pero también puede no explotar. Si fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho, que ustedes no saben que pueden generar problemas personales. Lo tendrían que saber porque son profesionales", empezó L-Gante, molesto con las preguntas de Shaw sobre su vínculo con Wanda Nara.