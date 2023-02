Condenaron a Harvey Weinstein a 16 años de prisión por delitos sexuales

Además, Weinstein también estaba implicado en otras denuncias debido a que la Justicia lo absolvió de estar presuntamente acusado en delitos sexuales con otra mujer. También la esposa del gobernador de California, Jennifer Siebel Newsom, denunció que fue violada por el productor, pero el jurado no tuvo un veredicto unánime en el caso al igual que con otra mujer.

En tanto, Weinstein ya había sido condenado a 23 años en 2020 debido a otro delito sexual y cumplirá los 16 años de cárcel una vez que cumpla con la anterior pena.

El productor, antes de que se conozca la condena de 23 años, había rechazado ante la jueza Lisa B. Lench los cargos por los que se lo acusaba, según lo informado por el portal Variety: "Por favor, no me sentencien a cadena perpetua. No lo merezco. Hay tantas cosas mal en este caso. No hay evidencia. Esto es un montaje; ruego su piedad".

El movimiento #MeToo

Varias mujeres se concentraron, tras una gran convocatoria en las redes sociales, en Estados Unidos en 2017 para denunciar que fueron víctimas de Weinstein u otros famosos en una manifestación masiva.

El hashtag, que significa "yo también" en español, fue utilizado por varias personas en Twitter e Instagram principalmente para generar visibilidad en lo ocurrido.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.