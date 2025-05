Pimpinela será homenajeado en el Palacio Libertad en el marco del ciclo "Esenciales"

Se llama Esenciales. Pimpinela: Pegar la vuelta, un repertorio que siempre regresa. on la dirección de Gaby Goldman, el espectáculo reúne a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, el Coro Nacional de Música Argentina, y también a los cantantes invitados: Diego Bros, Melania Lenoir, Romina Ruiz y Patricio Witis.

La presentación contará con las canciones El amor no se puede olvidar; Vivir sin ti, no puedo; A la misma hora, en el mismo lugar; A esa; ¿Yo qué soy?; Primero yo; Yo, la dueña de la noche; Por ese hombre; Valiente / Me hace falta una flor; Olvídame y pega la vuelta; y Una estúpida más.

Pimpinela Redes sociales

Tendrá arreglos orquestales de Goldman especialmente pensados para este concierto. La directora del centro cultural, Valeria Ambrosio, adelantó que es una forma de resaltar la importancia del dúo más popular de Latinoamérica que cuenta con más de 40 millones de discos vendidos.

“Es nuestra vuelta para ellos”, explica la presentación del homenaje a Pimpinela, el dúo que tiene más de cien discos de oro, platino y diamante, y canciones interpretadas en todos los idiomas. Joaquín y Lucía Galán siguen en vigencia dando todo en shows y presentaciones.

El espectáculo tendrá lugar el miércoles 7 de mayo a las 20 en el Auditorio Nacional, pero también el 9 de mayo y, ese mismo día, se transmitirá en vivo por la radio nacional. La actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual en esta publicación a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14, hasta agotar el cupo disponible. Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona.