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Horóscopo de hoy, domingo 30 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

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Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 30 de agosto de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

El eclipse lunar parcial de agosto será visible desde gran parte de América y teñirá la Luna de tonos rojizos y cobrizos. Desde la astrología, la Luna llena en Piscis marcará un momento de cierres, revelaciones y cambios para los 12 signos del zodíaco.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase. No fuerce demasiado la máquina, el organismo se debilita.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La relación de pareja necesita más intimidad. Buena suerte en los juegos de azar, puede ganar dinero. Quizá le llegue una oferta laboral muy interesante. Necesita relajarse o hacer algún deporte.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Le conviene reducir al máximo los gastos. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. Ponga a punto su cuerpo, por ejemplo, bailando.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Su claridad mental es muy útil en el trabajo. Puede que esté incubando un virus.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. Su economía marcha bien, empieza a obtener beneficios. Los planetas le ayudarán en ese problema laboral. Ponga más orden en las comidas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Está mimoso y necesita todo el cariño de sus amigos. Asóciese con alguien para resolver sus problemas de dinero. Procure no comprometerse más de lo que puede en su trabajo. El descanso le sentará muy bien a su organismo.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Especialmente reticente en el amor. Debería plantearse un plan de jubilación. Su rendimiento laboral no es bueno, esfuércese. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Mala suerte en lo económico. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

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