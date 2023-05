El especial de comedia de stand up que llegó a Netflix y te hará llorar de la risa Es la segunda vez que sale un programa de la plataforma de streaming con esta reconocida comediante. Está disponible para ver desde el 23 de mayo.







Este especial de comedia de Netflix te hará llorar de la risa. Freepik

Netflix viene ampliando cada vez más su catálogo, con todo tipo de contenidos, y no se trata solo de películas y series. En los últimos años, se han sumado documentales, realities y también especiales de stand up. La plataforma ha tenido mucho éxito con estos monólogos de comediantes que la rompen, y ahora estrenó Wanda Sykes: I’m an Entertainer, que te hará llorar de la risa.

Este especial de comedia de stand up dirigido por Linda Mendoza, llega directo desde Philadelphia, Estados Unidos, donde Wanda Sykes se despliega con su particular sentido del humor frente a un entregadísimo público. Wanda Sykes: I’m an Entertainer es el segundo especial que la comediante hace para Netflix, y está disponible en la plataforma desde el 23 de mayo.







Sinopsis de Wanda Sykes: I’m an Entertainer, el nuevo especial de stand up que llegó a Netflix "El ícono de la comedia habla sobre la maternidad con su esposa francesa, los riesgos de los baños públicos y de por qué está harta de elevarse cuando otros se rebajan", resume la sinopsis del nuevo especial de stand up que llegó a Netflix. Los stand ups de la comediante se caracterizan por tener tres ejes: comentarios sociales, actualidad y vida familiar. En Wanda Sykes: I’m an Entertainer la comediante utiliza su perspicaz ingenio y franqueza sin filtro, mientras recorre durante una hora distintos temas que van desde los retos de criar a adolescentes de la Generación Z hasta los dilemas de ser liberal en un clima político hipercargado. Tráiler de Wanda Sykes: I’m an Entertainer Embed Quién es Wanda Sykes Años atrás, Sykes se había licenciado en marketing, y luego trabajó para la Agencia de Seguridad Nacional, pero pronto se sintió atraída por el mundo de la comedia. Empezó a actuar en clubes de ese género, y la gente no tardó en fijarse en su humor único. En 1996, Sykes debutó en televisión en Def Comedy Jam, de la HBO, y siguió apareciendo en otros programas como Curb Your Enthusiasm y The New Adventures of Old Christine. Además de comediante, Sykes es actriz y productora. Tanto en televisión como en cine, interpretó distintos papeles, y también trabajó en dramas. Además, se la ha visto en distintos programas nocturnos exitosos de la televisión norteamericana, como el aclamado Chris Rock Show. Como intérprete y guionista de la serie, Sykes fue nominada a un Primetime Emmy, y en 1999 ganó el premio al mejor guion de especial de comedia, música o variedades. Un dato a destacar es que cuando Wanda Sykes irrumpió por primera vez en el mundo de la comedia, no era solo una mujer cómica que escarbaba en los temas del momento: era una mujer negra abiertamente gay. Sykes utilizó su plataforma para llamar la atención sobre cuestiones LGBT, incluida su propia historia de cómo salió del clóset en un mitin en 2009, y de esta manera ayudó a derribar barreras, brindando esperanza y aceptación a quienes se sentían marginados.