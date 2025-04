El enojo de Valentina Cervantes con De Paul que impacta en la relación con Enzo Fernández

Durante los últimos meses, Valentina Cervantes y Enzo Fernández fueron los protagonistas de los programas de espectáculos. La pareja estuvo en el ojo de la polémica tras su sorpresiva separación y su reconciliación después de poco tiempo. Sin embargo, nadie se esperaba que la modelo apunte todo su enojo contra Rodrigo De Paul por este particular motivo.

Uno de los rumores más fuertes durante el impasse de Enzo Fernández y Valentina Cervantes fue la relación del futbolista del Chelsea con la famosa cantante, Nicki Nicole . Si bien la modelo se encargó de desmentir este acercamiento, parece que le molestó la presencia de la intérprete de Plegarías en el Estadio Monumental en el último encuentro de la Selección Argentina. No obstante su enojo no estuvo direccionado a Enzo o la trapera, sino a Rodrigo De Paul.

Esto se debe a que Nicki Nicole presenció la goleada de la Albiceleste a Brasil junto con Tini Stoessel, su amiga y ex pareja del Motorcito. En ese sentido, según la información revelada en el programa Puro Show, la molestia de Valentina Cervantes es con el mediocampista del Atlético de Madrid, quién habría actuado de cupido entre la rosarina y el ex River.

“El problema tiene que ver más con De Paul. Habría que preguntarse quién le habría presentado a Nicki Nicole a Enzo. Me parece que el conflicto de Valentina pasa más por esa persona que por la cantante", revelaron en el ciclo de El Trece.

Cómo fue la reconciliación de Valentina Cervantes con Enzo Fernández

Tan solo tres meses después de separarse, la modelo y el futbolista decidieron apostar nuevamente a su relación y a su familia. De acuerdo con las declaraciones de Valentina, todo comenzó a solucionarse durante las fiestas que pasaron junto con sus hijos en Londres. Allí, Enzo le expresó que los extrañaba.

“Cuando le llevé a los nenes por Año Nuevo, ahí pudimos hablar y creo que mientras haya amor, nosotros somos una familia, no hay nada que no se pueda arreglar”, comenzó explicando la modelo en Desayuno Americano. Antes de partir a Inglaterra a reencontrarse con su pareja resaltó: “Nos dimos cuenta, él más que nada, que nos extrañaba como familia, que me extrañaba a mí. Nos hizo bien esta separación para que él se dé cuenta de muchas cosas”.