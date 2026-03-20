Cinthia Fernández denunció que amenazaron a su familia y estalló: "¡Dejanos en paz!" La panelista utilizó sus redes sociales para describir las intimidaciones que sufrió y expresó que está "harta" de vivir estos episodios violentos. Además, aseguró que conoce la identidad del responsable y prometió revelar su nombre y apellido. + Seguir en







Cinthia Fernández denunció amenazas. Redes sociales

Cinthia Fernández denunció mediante sus redes sociales que recibió graves amenazas contra ella y su familia. La integrante del panel de La Mañana con Moria explotó contra el agresor y prometió ir hasta las últimas consecuencias para terminar con este hostigamiento constante.

A través de su cuenta de Instagram, la mediática detalló el pésimo momento que atraviesa actualmente y lanzó un mensaje contundente. "Por favor, ya todo el mundo se dio cuenta de la verdad. Estoy tan harta que estoy a punto de explotar", manifestó la bailarina.

La panelista continuó con su descargo por medio de stories y llamó la atención de sus seguidores en la plataforma digital. "Hacé lo que se te cante, concretá tus extorsiones y mostrá todo, pero dejanos en paz", exigió frente a las supuestas pruebas del extorsionador.

Fernández vinculó este hecho con situaciones del pasado y remarcó la gravedad del mensaje recibido. "Hoy recibimos una amenaza concreta a mi familia. Qué casual todo, ¿no? Y voy a contar con nombre y apellido quién está detrás", sentenció.

Mensaje Fernández 2 El mensaje de Cinthia Fernández tras las amenazas. Instagram: captura Por el momento, la modelo optó por no revelar la identidad del atacante, aunque generó mucha expectativa. Esto sucede justo después de la fuerte pelea que tuvo con su compañera María Fernanda Callejón.

Qué pasó entre Cinthia Fernández y Fernanda Callejón El conflicto entre las mediáticas creció tras una fuerte discusión en los pasillos de El Trece. El video mostró un momento de muchísima tensión donde ambas casi terminan a los golpes luego de varios intercambios verbales muy violentos. "Sos una conventillera, gritás porque no tenés razón. Sos una mierda de persona, una basura. Mentirosa de mierda", fueron las palabras de María Fernanda Callejón contra la bailarina. La pelea siguió y Fernández contestó: "Con mis hijas no te vas a meter. Callate la boca, ridícula. Asquerosa", mencionó la modelo respecto a una supuesta amenaza por parte de la actriz. Los testigos del cruce aseguraron que la situación resultó incontrolable para la producción del programa, lo que demuestra que las famosas mantienen una relación nula y cargada de reproches públicos. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de America TV (@americatv)