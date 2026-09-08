El enigmático video de La Joaqui con su nuevo amor: qué dirá Luck Ra

La artista publicó una grabación en sus redes sociales con un hombre, luego de haberse separado del cordobés, y los rumores indican que es otro cantante. ¿De quién se trata?

La cantante La Joaqui encendió las redes sociales al volver a publicar una imagen con un nuevo amor tras su dramática separación de Luck Ra . El artista había sugerido que ella está en pareja con un “gran examigo” suyo y ahora ella lo confirmó con un video que deja en claro todo.

En las últimas horas, el cordobés publicó un video con indirectas hacia su exnovia, a pesar de que ella habló siempre bien de él. Ante esto, la referente de RKT se cansó y contó en PLP, su programa de Luzu TV, que siempre le fueron infiel, sin diferenciar que su última pareja no.

Esto enojó al cantante de cumbia y aseguró que buscan ensuciarlo, fue ahí donde contó del nuevo romance de La Joaqui. Pero ella, en lugar de negarlo, redobló la apuesta y subió imágenes y videos con un hombre de manera enigmático.

Cuando Luck Ra dijo que era un “gran examigo”, se dio a entender que era Tiago PZK . Ahora bien, en el último video, la cantante no mostró la cara del hombre, pero sí musicalizó un video con una canción adelanto de Tiago. Esto indica que están juntos, pero aún no habrá confirmación oficial.

El escándalo tras la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra sigue sumando revelaciones impactantes. Aunque al principio se aseguró que el final del noviazgo ocurrió de forma pacífica, la controversia estalló con fuerza tras el descargo del cuartetero acusando a su ex de iniciar una historia de amor con Tiago PZK , a quien calificó como un “ex gran amigo”. Sin embargo, la artista salió al cruce y remarcó la frialdad del distanciamiento: “Nuestra relación terminó hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar” .

Las versiones sobre la desgastante convivencia se profundizaron en la pantalla de América TV, donde revelaron detalles sobre la supuesta manipulación y el complejo momento de salud que atravesó la cantante. En ese marco, trascendió que el reencuentro entre la referente urbana y el autor bonaerense se dio de manera reciente, cuando él la visitó durante un cuadro delicado. Además, la artista aclaró la situación frente a las acusaciones del cordobés: “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad. Es elegir cuidadosamente una parte de la verdad para sugerir una traición”.

Cuando la polémica ya parecía al límite, una información brindada por la periodista Majo Martino encendió una nueva mecha al salpicar a otra figura estelar del ambiente artístico internacional. De acuerdo a la panelista, el intérprete habría tenido encuentros románticos previos con Cazzu, nada menos que la mejor amiga de la propia La Joaqui. Esta revelación inesperada generó un revuelo inmediato en las plataformas digitales, al conectar al músico con otra referente del género urbano.

La aparición del nombre de la "Jefa del Trap" en el historial afectivo de Tiago PZK agrega un ingrediente explosivo a este cruce entre figuras. Mientras los fanáticos aguardan por un pronunciamiento oficial de la cantante jujeña para aclarar los rumores sobre este antiguo vínculo, las internas del ambiente musical continúan expuestas bajo los reflectores y multiplican los comentarios en los programas de espectáculos.