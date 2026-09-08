El mensaje de Fernando Cerimedo: "Que el presidente me perdone por haberme metido con esta loca" El exasesor de Javier Milei fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro y se disculpó con el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz. Está acusado de impulsar un intento de asesinato contra su expareja, Nadia Beller. Por Agregar C5N en









Se complica la situación judicial de Fernando Cerimedo. Captura - Diario El Deber.

El exasesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, fue trasladado este martes a un penal de máxima seguridad en Bolívia, en el marco de la investigación donde es el principal acusado de impulsar un intento de asesinato contra su expareja, Nadia Beller. "Que el presidente me perdone por haberme metido con esta loca", señaló a la prensa local mientras era trasladado al Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, el consultor político, que compartirá pabellón con violadores y asesinos, calificó como "injusto" su trasladado y apuntó contra su expareja: "Va a tener que explicarle a la justicia las mentiras que está diciendo”, previo a pedir que"se haga justicia y se sepa la verdad".

Fernando Cerimedo fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro



El exasesor de Javier Milei es acusado de haber contratado sicarios para asesinar a su expareja, Nadia Beller.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/mu2QJBXODs — C5N (@C5N) September 8, 2026 “Ya se está haciendo lo que se tiene que hacer y se va a saber la verdad”, afirmó luego Cerimedo en diálogo con diario El Deber.

Ante la consulta de que le diría al mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira, con quien trabajó en la campaña digital para las últimas elecciones presidenciales de su país, respondió: "Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca".

Qué había dicho Fernando Cerimedo sobre el video del supuesto sicario Días atrás, Cerimedo detalló que tuvo acceso al video de un supuesto sicario que se presentó como Aldo Silva Peña, alias "El Juancho", uno de los investigados por el intento de femicidio, y afirmó que "el propósito era pegarle un susto" a Beller ya que el verdadero objetivo era "una persona de nacionalidad gaucha, argentina". El video fue difundido por el medio boliviano Brújula Noticias.