El mensaje de Fernando Cerimedo: "Que el presidente me perdone por haberme metido con esta loca"

El exasesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, fue trasladado este martes a un penal de máxima seguridad en Bolívia, en el marco de la investigación donde es el principal acusado de impulsar un intento de asesinato contra su expareja, Nadia Beller. "Que el presidente me perdone por haberme metido con esta loca", señaló a la prensa local mientras era trasladado al Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, en el departamento de La Paz, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el consultor político, que compartirá pabellón con violadores y asesinos, calificó como "injusto" su trasladado y apuntó contra su expareja: "Va a tener que explicarle a la justicia las mentiras que está diciendo”, previo a pedir que"se haga justicia y se sepa la verdad".
“Ya se está haciendo lo que se tiene que hacer y se va a saber la verdad”, afirmó luego Cerimedo en diálogo con diario El Deber.
Ante la consulta de que le diría al mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira, con quien trabajó en la campaña digital para las últimas elecciones presidenciales de su país, respondió: "Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca".
Qué había dicho Fernando Cerimedo sobre el video del supuesto sicario
Días atrás, Cerimedo detalló que tuvo acceso al video de un supuesto sicario que se presentó como Aldo Silva Peña, alias "El Juancho", uno de los investigados por el intento de femicidio, y afirmó que "el propósito era pegarle un susto" a Beller ya que el verdadero objetivo era "una persona de nacionalidad gaucha, argentina". El video fue difundido por el medio boliviano Brújula Noticias.
Desde la cárcel de Palmasola, el consultor sostuvo que "el contenido de esa declaración aporta elementos que pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables". El diario boliviano El Deber tuvo acceso a la carta del detenido.