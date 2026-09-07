El fuerte consejo de Moria Casán a Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK en medio del escándalo

La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra sumó un capítulo de altísima tensión tras el explosivo descargo que el artista cordobés volcó en sus redes sociales. A dos meses de haberle puesto fin a una relación de dos años, el músico expuso públicamente que la referente de la cumbia estaría comenzando un vínculo amoroso con Tiago PZK, a quien no dudó en señalar como un “gran ex amigo”. Este sorpresivo triángulo provocó un inmediato revuelo en las redes sociales.
La conductora se solidarizó con la tragedia en Venezuela.
Redes sociales
Atenta al escándalo del momento, Moria Casán no tardó en opinar sobre la polémica desde la pantalla de La Mañana con Moria. La icónica diva analizó el trasfondo de la situación y remarcó que el contacto entre la cantante y el intérprete ya venía de antes de su noviazgo con el autor cordobés, un lazo estrecho que terminó de consolidarse tras la separación definitiva de la pareja.
Fiel a su estilo provocador y punzante, la One aprovechó la oportunidad para lanzar una picante recomendación dirigida a los tres protagonistas del conflicto sentimental. Sin pelos en la lengua, la figura del espectáculo cuestionó que los artistas se involucren siempre dentro del mismo círculo y lanzó una sugerencia tajante: “Hay tantos millones de personas y se vienen a agarrar siempre entre los mismos. Amplíen el abanico. Open mind. Abran las piernas y abran el abanico de gente”.
Para cerrar su descargo, la estrella televisiva sostuvo que existe una clara especulación financiera detrás de este tipo de cruces mediáticos en el circuito de la música urbana. Según la visión de la conductora, el ida y vuelta en las redes sociales responde al enorme caudal de fanáticos que manejan, lo que termina generando un rédito económico inevitable. “Siguen especulando y con las redes, porque tienen una cantidad de fandom y de seguidores, y esto hace billete. No pueden soltar el billete que producen estas historias de amor”, sentenció con contundencia.
El gesto indisimulable entre Luck Ra y Tiago PZK
El ambiente de la música urbana quedó revolucionado tras el fuerte cruce público que involucró a La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK. La controversia se encendió cuando la referente de la música urbana afirmó en una entrevista que todas sus parejas pasadas le habían sido infieles. Ante esto, el cantante cordobés reaccionó en sus redes sociales para desmentir haber sido desleal durante el noviazgo.
La fuerte acusación del cuartetero por la supuesta traición sentimental expuso un quiebre definitivo en un vínculo de años que parecía indestructible ante los ojos del público. Esta interna escaló rápidamente cuando la artista cuestionó de forma pública a su expareja por ventilar intimidades sin su consentimiento previo. Los reproches cruzados y las indirectas en las plataformas digitales terminaron de confirmar que la ruptura amorosa derivó en una profunda grieta entre los artistas.
Como prueba irrefutable del distanciamiento, las comunidades de fanáticos notaron un movimiento clave en las redes sociales: Tiago PZK y Luck Ra se dejaron de seguir mutuamente en Instagram. Este gesto virtual cobra un significado rotundo tras las declaraciones del artista cordobés, consolidándose como la señal definitiva de que la amistad entre los jóvenes músicos quedó completamente destruida en medio del escándalo que mantiene en vilo a la escena musical.