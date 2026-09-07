El fuerte consejo de Moria Casán a Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK en medio del escándalo La histórica figura del espectáculo opinó sin filtros sobre el triángulo sentimental del momento y lanzó una recomendación para los referentes de la música. Agregar C5N en









La famosa conductora habló sobre la polémica del momento.

La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra sumó un capítulo de altísima tensión tras el explosivo descargo que el artista cordobés volcó en sus redes sociales. A dos meses de haberle puesto fin a una relación de dos años, el músico expuso públicamente que la referente de la cumbia estaría comenzando un vínculo amoroso con Tiago PZK, a quien no dudó en señalar como un “gran ex amigo”. Este sorpresivo triángulo provocó un inmediato revuelo en las redes sociales.

La conductora se solidarizó con la tragedia en Venezuela. Redes sociales Atenta al escándalo del momento, Moria Casán no tardó en opinar sobre la polémica desde la pantalla de La Mañana con Moria. La icónica diva analizó el trasfondo de la situación y remarcó que el contacto entre la cantante y el intérprete ya venía de antes de su noviazgo con el autor cordobés, un lazo estrecho que terminó de consolidarse tras la separación definitiva de la pareja.

Fiel a su estilo provocador y punzante, la One aprovechó la oportunidad para lanzar una picante recomendación dirigida a los tres protagonistas del conflicto sentimental. Sin pelos en la lengua, la figura del espectáculo cuestionó que los artistas se involucren siempre dentro del mismo círculo y lanzó una sugerencia tajante: “Hay tantos millones de personas y se vienen a agarrar siempre entre los mismos. Amplíen el abanico. Open mind. Abran las piernas y abran el abanico de gente”.

Para cerrar su descargo, la estrella televisiva sostuvo que existe una clara especulación financiera detrás de este tipo de cruces mediáticos en el circuito de la música urbana. Según la visión de la conductora, el ida y vuelta en las redes sociales responde al enorme caudal de fanáticos que manejan, lo que termina generando un rédito económico inevitable. “Siguen especulando y con las redes, porque tienen una cantidad de fandom y de seguidores, y esto hace billete. No pueden soltar el billete que producen estas historias de amor”, sentenció con contundencia.

El gesto indisimulable entre Luck Ra y Tiago PZK El ambiente de la música urbana quedó revolucionado tras el fuerte cruce público que involucró a La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK. La controversia se encendió cuando la referente de la música urbana afirmó en una entrevista que todas sus parejas pasadas le habían sido infieles. Ante esto, el cantante cordobés reaccionó en sus redes sociales para desmentir haber sido desleal durante el noviazgo.