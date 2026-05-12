IR A
IR A

"Un hombre de los medios no puede decir eso": Flor Peña apuntó contra Luis Ventura por los Martín Fierro

La actriz estalló contra el titular de APTRA después que la mandara a grabar "videos porno", tras criticar que Marley no estuviera ternado como mejor conductor masculino.

El comentario del presidente de APTRA dejó mal parada a la actriz.

El comentario del presidente de APTRA dejó mal parada a la actriz.

Redes sociales

Lo que empezó como un comentario de Flor Peña sobre la ausencia de Marley como candidato a "Mejor Conductor" en los Premios Martín Fierro, terminó como una pelea con Luis Ventura. El mediático fue más allá y la mandó a "que siga haciendo videos porno".

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.
Te puede interesar:

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

La actriz recogió el guante y lo invitó amablemente a pedirle disculpas: "Llevo 40 años en la industria, claro que puedo opinar. Pero lo de Ventura es una falta de respeto absoluta. Un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno".

"Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno", aseguró la mediática.

Además, la conductora recordó el trauma que vivió durante años tras la difusión de su video privado: "Ese video a mi me dio muchísimo dolor y fue algo muy duro para mí exponiendo mi intimidad y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer videos porno me parece una falta de respeto y no me lo merezco".

Peña aprovechó para reclamarle al presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), sobre sus dichos: "Yo me tomo un café con todo el mundo, soy cero rencorosa, pero esto no se puede dejar pasar. ¿Cómo va a mandar a una mujer a hacer videos porno? ¿Está loco? ¿Qué es esto? El que maneja los premios en la Argentina me tiene que mandar a hacer videos porno, ¿de verdad?"

Premios Martín Fierro 2026

Los premios Martin Fierro de televisión de aire, tiene como candidatos a Mejor Conductor a figuras como Darío Barassi, Iván de Pineda, Santiago del Moro y Guido Kaczka. La conducción de la ceremonia el próximo lunes 18 de mayo, en el Hotel Hilton, Puerto Madero. Ante estas postulaciones, Flor Peña reclamó a Luis Ventura que debieron incluirlo a su amigo Marley y Luis Ventura le dijo que se vaya a seguir grabando "videos porno". Ante tal respuesta, la actriz le exigió "primero que pida disculpas...".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marley habló de la polémica con Santiago del Moro.

Marley se refirió a su pelea con Santiago del Moro: qué pasó

La crisis de pareja de Darin y Bas.

Ricardo Darín reveló cómo fue la crisis de pareja que sufrió con Florencia Bas

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo que confirma la ruptura.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de Pampita y el mensaje que compartió la modelo

Karina Mazzocco se despidió de su programa.

Karina Mazzocco anunció el fin de su programa: "Movilizada y triste"

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

últimas noticias

Brandon Clarke tenía 29 años y jugaba en Memphis Grizzlies.

Dolor en la NBA: murió un jugador de Memphis Grizzlies

Hace 5 minutos
El marplatense jugará su segundo mundial con la Selección argentina.

Dibu Martínez vuelve a sacudir el mercado: ahora lo busca otro grande de Europa

Hace 6 minutos
Declara Mario Schiter en una nueva jornada en el juicio por la muerte de Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: el cardiólogo aseguró que propuso más estudios, pero Luque se negó

Hace 27 minutos
La hermano de Julieta Poggio aseguró que le huelen los pies.

Gran Hermano: Lolo Poggio reveló un peculiar olor que tiene y sorprendió a sus compañeros

Hace 41 minutos
El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Hace 45 minutos