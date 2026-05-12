"Un hombre de los medios no puede decir eso": Flor Peña apuntó contra Luis Ventura por los Martín Fierro

La actriz estalló contra el titular de APTRA después que la mandara a grabar "videos porno", tras criticar que Marley no estuviera ternado como mejor conductor masculino.

Lo que empezó como un comentario de Flor Peña sobre la ausencia de Marley como candidato a "Mejor Conductor" en los Premios Martín Fierro , terminó como una pelea con Luis Ventura . El mediático fue más allá y la mandó a "que siga haciendo videos porno".

La actriz recogió el guante y lo invitó amablemente a pedirle disculpas : "Llevo 40 años en la industria, claro que puedo opinar. Pero lo de Ventura es una falta de respeto absoluta . Un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno".

"Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. Que me pida disculpas pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede mandar jamás a una actriz a hacer videos porno" , aseguró la mediática.

Además, la conductora recordó el trauma que vivió durante años tras la difusión de su video privado: "Ese video a mi me dio muchísimo dolor y fue algo muy duro para mí exponiendo mi intimidad y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer videos porno me parece una falta de respeto y no me lo merezco".

Peña aprovechó para reclamarle al presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), sobre sus dichos: "Yo me tomo un café con todo el mundo, soy cero rencorosa, pero esto no se puede dejar pasar. ¿Cómo va a mandar a una mujer a hacer videos porno? ¿Está loco? ¿Qué es esto? El que maneja los premios en la Argentina me tiene que mandar a hacer videos porno, ¿de verdad?"

Premios Martín Fierro 2026

Los premios Martin Fierro de televisión de aire, tiene como candidatos a Mejor Conductor a figuras como Darío Barassi, Iván de Pineda, Santiago del Moro y Guido Kaczka. La conducción de la ceremonia el próximo lunes 18 de mayo, en el Hotel Hilton, Puerto Madero. Ante estas postulaciones, Flor Peña reclamó a Luis Ventura que debieron incluirlo a su amigo Marley y Luis Ventura le dijo que se vaya a seguir grabando "videos porno". Ante tal respuesta, la actriz le exigió "primero que pida disculpas...".