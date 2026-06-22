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El emotivo mensaje de Gustavo Conti a Silvina Luna en el día que hubiera cumplido años

El exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para recordar a su gran amiga con un posteo.

El emocionante mensaje de Gustavo Conti a Silvina Luna.

El emocionante mensaje de Gustavo Conti a Silvina Luna.

Gustavo Conti decidió homenajear a Silvina Luna en una fecha cargada de nostalgia y significado: el domingo, el día en que la modelo y actriz habría cumplido 46 años. A través de sus redes sociales, el exparticipante de Gran Hermano compartió un profundo posteo para recordar a su gran compinche, dejando en claro que el cariño y el lazo que los unía sigue intacto a pesar de la ausencia física.

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“Feliz cumple, gordita de mi corazón”, expresó Conti en una publicación que no tardó en movilizar a sus seguidores y a los fanáticos de la rosarina. El mensaje estuvo acompañado por un compilado de fotos inéditas que repasan momentos cotidianos, viajes y celebraciones compartidas a lo largo de los años. En los retratos también se hizo presente Ximena Capristo, pareja de Gustavo, quien formaba parte de ese círculo íntimo de amistad entrañable.

Además de las postales, el actor subió un video corto que recopila muchas anécdotas compartidas, donde las risas y los abrazos son los grandes protagonistas. El gesto caló hondo en las redes sociales y los fanáticos de ambos, que llenaron la publicación de comentarios afectuosos y muestras de apoyo, destacando la importancia de mantener vivo el recuerdo de Silvina en una fecha tan movilizadora como el 21 de junio.

La carga emotiva tuvo un capítulo aparte cuando Conti reveló una experiencia mística muy reciente. Según relató, la llegada de este aniversario lo llevó a refugiarse en sus historias de Instagram para contar un sueño impactante que tuvo con ella: “Gordita te soñé, nos abrazamos y dijiste que era como el tema de Phil Collins ‘confianza’. ¡Busqué la relación de Phil y la confianza y me tiró este tema! PIEL DE GALLINA al leer la traducción. NO ESCUCHO PHIL, PERO SÍ CONOCÍA EL TEMA HASTA AHÍ”.

Para musicalizar esa revelación, Gustavo eligió el clásico “Against All Odds”, una balada emblemática de 1984 que aborda la pérdida, el dolor de la distancia y el deseo de un reencuentro con frases como “How can I just let you walk away?” (“¿Cómo puedo dejarte ir?”) y “Take a look at me now” (“Mírame ahora”). De esta manera, el sentido homenaje demostró que la memoria de Silvina sigue siendo un refugio cotidiano para sus seres queridos.

El Polaco recordó las enseñanzas que le dejó Silvina Luna

Durante una entrevista concedida en abril al programa Puro Show, El Polaco habló a corazón abierto y se tomó un momento de profunda emoción para rememorar su noviazgo con Silvina Luna, marcándolo como una de las etapas más significativas de su pasado. “Fue un antes y un después. Aprendí un montón de cosas con ella”, confesó el referente de la movida tropical, quien además reveló una gran lección de vida que le heredó la modelo: “La palabra conciencia la aprendí con ella. Yo era un niño. Tenía 26 años. Me decía que el día que tuviera conciencia de muchas cosas, me iba a portar mejor”.

Al ser consultado sobre la serie documental que repasa la vida de la rosarina y cuyo reciente anticipo causó un fuerte impacto mediático, el cantante se mostró visiblemente conmovido. “Es muy fuerte, muy fuerte”, reiteró el músico, apoyando el proyecto por su valor reflexivo en torno a las exigencias estéticas de la sociedad actual. Al respecto, sumó una mirada crítica sobre los mandatos de la imagen: “A veces uno no tiene que dejarse llevar por lo que impone la sociedad. Hay que estar informado”.

Aunque admitió que eran cuestiones que no conversaban en la intimidad cuando eran pareja, el artista remarcó que el material será de gran utilidad para los jóvenes de hoy en día. “No lo veo como algo comercial, sino como un aprendizaje, algo que va a quedar”, analizó de manera madura. Finalmente, ante la pregunta de si estaría dispuesto a formar parte de los testimonios de la producción, se mostró abierto pero sumamente ubicado: “Es algo de la familia y de ella. Yo no tengo por qué meterme, pero si me llamaban, sí. Siempre voy a estar apoyando”.

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