Marcelo Gallardo fue confirmado como nuevo entrenador de Ecuador

El Muñeco reemplaza a Sebastián Beccacece. Será su primera experiencia al frente de un seleccionado. Firmaría un contrato por cuatro años.

Marcelo Gallardo fue confirmado como nuevo entrenador de la selección de Ecuador, en reemplazo de Sebastián Beccacece . Con este nombramiento, el ex técnico de River Plate afronta su primera experiencia al mando de un equipo nacional, con la Copa del Mundo 2030 como principal objetivo del proyecto.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales, acompañado de un video protagonizado por el presidente de la entidad, Francisco Egas. "Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo" , expresó la institución en el mensaje.

Las negociaciones entre Gallardo y la FEF se extendieron durante alrededor de un mes. El contrato se firmaría por cuatro años, con el objetivo de sostener un proyecto de largo plazo que abarque tanto la Copa América 2028 como el Mundial 2030, certamen que se disputará en seis países repartidos en tres continentes.

Beccacece dejó el cargo después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que Ecuador fue eliminado en dieciseisavos de final por el anfitrión mexicano. La selección ecuatoriana ya había recurrido antes a otro estratega argentino, Gustavo Alfaro, quien la dirigió en el Mundial de Qatar 2022.

Gallardo, de 50 años, deberá afrontar de inmediato una gira asiática de tres partidos en la próxima ventana FIFA. El 24 de septiembre Ecuador enfrentará a Corea del Sur y luego viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular, donde jugará ante el local el 1° de octubre. La participación de la Tri en esa gira se cerrará el 5 de octubre frente al ganador del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda .

La última vez que Gallardo dirigió desde un banco de suplentes fue en febrero de 2026, durante su segunda etapa en River Plate, de la que renunció tras una serie de malos resultados y las críticas de los hinchas a sus planteos tácticos.

X (@RiverPlate)

En esa segunda etapa en el club de Núñez, iniciada en 2024, el DT sumó 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas en 86 partidos. Antes de ese ciclo había dirigido al Al-Ittihad de Arabia Saudita, entre fines de 2023 y mediados de 2024, con un balance de 15 triunfos, cuatro empates y 14 derrotas.

En su primera etapa al frente de River, entre 2014 y 2022, Gallardo se consagró como el técnico más ganador en la historia del club, con 14 títulos en ocho años y medio. Como comentarista de ESPN durante el Mundial 2026 había descartado un vínculo con la selección uruguaya: "Tengo ganas de disfrutar. Veremos cómo se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado".