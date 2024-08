El explosivo comentario de Iliana Calabró sobre su hermana Marina y la reconciliación con Rolando Barbano: "Se hace la difícil"

Los periodistas de Radio Mitre se reencontraron después de una separación muy breve, y la actriz opinó: "Con Marina estamos muy bien, donde hay amor, hay amor...". En cuanto a la segunda oportunidad de la pareja remarcó: "Ella, a veces, se hace la difícil, pero no quiero seguir hablando porque me van a hacer pelear. Yo a ella la veo muy bien”.

Acto seguido, aseguró: “Marina está reconciliada con Barbano después de lo que pasó en el Martín Fierro”. Respeto de la relación familiar reveló: "Una semana estuvimos distanciadas. Yo siempre voy a buscar reencontrarme con mi hermana porque la amo”.

La vedette le dio algunos consejos que la ayudaron a su relación de pareja: "Está muy bien y me pone feliz verla bien. Está con un poco menos de trabajo. ¿Viste que me escucha?, ironizó. Ante la insistencia del cronista de Intrusos, en América TV, deslizó que "no quiero entrar en detalles, no me hagas pisar el palito porque estamos bien y queremos seguir felices por la vida”.

Iliana Calabró: "El cantando fue una bisagra en mi vida"

La mediática dio su opinión sobre el nuevo reality del Cantando, en el que fue la primera ganadora, y aseguró: Fue una bisagra en mi vida, hace 18 años... no voy a volver al Cantando como participante pero si fuera de jurado si. Es una etapa superada, uno tiene que empezar a hacer cosas distintas en la vida", remató.