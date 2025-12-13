"Conmigo...": Chechu Bonelli dejó atrás a Darío Cvitanich y mostró su cita ideal

Después de varias semanas de alta exposición mediática, la periodista Chechu Bonelli dio vuelta la página luego de la ruptura con su exmarido, Darío Cvitanich, y habló de su cita ideal de hoy: "Conmigo misma", lanzó.
La conductora dio un giro emocional después de separarse del exfutbolista, y anunció el inicio de su nueva etapa con un mensaje en redes.
A través de una serie de publicaciones en redes sociales, la conductora evidenció su decisión de hacer un cambio radical con una imagen súper producida y una frase que fue todo un mensaje: “Mi cita de hoy, mano a mano conmigo misma”.
La influencer mostró en una historia de Instagram su nueva etapa después de separarse del exfutbolista y padre de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, luego de 14 años de relación. Él fue quien decidió dejar la pareja y para ella no fue fácil, y decidió contar algunas internas familiares que a él no lo dejaron bien parado.
La mediática no terminó ahí, sino que siguió con un breve video desde el living de su casa, mostrando una mirada pacífica y sonriente. En la escena deja ver que está priorizando su bienestar, iniciando un proceso de renacer y dejando definitivamente atrás su matrimonio.
La modelo Chechu Bonelli y el exfutbolista Darío Cvitanich pusieron fin a su vínculo en julio de este año, luego de 14 años juntos y tres hijas en común. “Tengo una gran relación y por las nenas fue todo bastante bueno, dentro de las cosas lógicas de una separación”, reconoció el deportista. Con el tiempo se conoció que él fue quien terminó la relación y ella intentó rehacerla, pero no fue posible.