"Conmigo...": Chechu Bonelli dejó atrás a Darío Cvitanich y mostró su cita ideal La conductora dio un giro emocional después de separarse del exfutbolista, y anunció el inicio de su nueva etapa con un mensaje en redes.







La modelo envió un mensaje con posteos sutiles pero cargados de significado. Redes sociales

Después de varias semanas de alta exposición mediática, la periodista Chechu Bonelli dio vuelta la página luego de la ruptura con su exmarido, Darío Cvitanich, y habló de su cita ideal de hoy: "Conmigo misma", lanzó.

A través de una serie de publicaciones en redes sociales, la conductora evidenció su decisión de hacer un cambio radical con una imagen súper producida y una frase que fue todo un mensaje: “Mi cita de hoy, mano a mano conmigo misma”.

La influencer mostró en una historia de Instagram su nueva etapa después de separarse del exfutbolista y padre de sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, luego de 14 años de relación. Él fue quien decidió dejar la pareja y para ella no fue fácil, y decidió contar algunas internas familiares que a él no lo dejaron bien parado.

Chechu Bonelli en IG Redes sociales La mediática no terminó ahí, sino que siguió con un breve video desde el living de su casa, mostrando una mirada pacífica y sonriente. En la escena deja ver que está priorizando su bienestar, iniciando un proceso de renacer y dejando definitivamente atrás su matrimonio.