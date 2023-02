El dulce mensaje de La China para Rusherking: "Sos puro amor"

La actriz publicó un posteo en su cuenta de Instagram donde detalló el sentimiento que la une a su pareja: "No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi" , expresó.

La cantante fue más allá y se explayó: "Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor.Te amo Thomás. @rusherking".

Acto seguido, el músico respondió: "Te amo muchísimo mi amor gracias por hacerme tan feliz sos lo mas lindo que existe y estoy feliz de tenerte al lado mío".

La artista conoció al rapero en una Fiesta Bresh, en 2022, pero ese día no pasó nada entre ambos: “Yo no hablé nada. No me dio bola, te juro”, reveló. Tras los rumores La China publicó una foto brazada a Rusherking que por ese entonces sirvió como confirmación oficial de los famosos.