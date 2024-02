El drástico cambio que aplicó la producción de Gran Hermano tras la expulsión de una participante

La triste sospecha de Furia Scaglione de Gran Hermano respecto al Congelados: "No quieren..."

Con el llamado al teléfono rojo, Agostina quedó eliminada, pero no de manera real. Salió de la casa y se aisló en un cuarto para volver este miércoles a la noche en medio de la gala. Los jugadores no aceptaron la explicación que les dio la producción y sacaron sus hipótesis.

Sin embargo, a pesar de lo que ellos piensan, Rosina y Emmanuel se enteraron de que Agos está en el SUM porque lo gritaron desde el exterior, entonces todo perdió el sentido.

Al admitir que estuvo mal el manejo, decidieron quitar el teléfono rojo y ya la pared está vacía. Con esto, sospechan que pueda retornar la espontánea. ¿Será definitivo?

¿Todo arreglado? Furia de Gran Hermano reveló que Agostina fue avisada de la falsa expulsión en el confesionario

La expulsión de Agostina Spinelli de Gran Hermano no fue real porque se trata de una especie de beneficio para la propia participante de ver el juego desde afuera durante 24 horas. Sin embargo, Furia reveló que no la tomó por sorpresa porque sospecha que fue avisada previamente.

furia contando que a agos #GranHermano la llamó varias veces antes y que desde ahi sospechó algo JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/hLNTug95oE — lau (@sways) February 21, 2024

La jugadora se quedó quieta cuando se dio la expulsión de su compañera. Luego analizó la situación y se dio cuenta que la salida podía no ser definitiva. Si bien no adivinó el motivo, entendió que podía no ser de todo cierto.

De esta manera, en alguna de esas llamadas al confesionario le comunicaron que algo iba a pasar con ella y que se quede atenta al teléfono. ¿Fue todo armado o se dio de casualidad?