El dolor de Romina Gaetani, compañera de Ernestina Pais en su obra de teatro: "Me identificaba con ella" La actriz reveló el gesto de la periodista que tuvo con ella cuando denunció el hecho de violencia de género. “Es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causa, muy empática y de ponerse en el lugar del otro, muy justiciera”, la describió. Agregar C5N en









Romina Gaetani y José María Muscari fueron los primeros en llegar al velorio de Ernestina Pais

En medio del dolor por la muerte de Ernestina Pais en un accidente en las vías del tren, este domingo se está realizando el velatorio privado una de las primeras personas en llegar para despedirla fue Romina Gaetani, una de sus compañeras en la obra de teatro.

La actriz, junto a José María Muscari, se mostraron con mucho dolor por la pérdida y antes de oficiar la ceremonia, habló con los medios y reveló el gesto que tuvo la periodista con ella cuando enfrentó el caso de violencia de género, en la que denunció a su expareja, cuando aún no se conocían personalmente.

“Estoy como que todavía no caigo. Ella estaba muy feliz y contenta en la gira. En los ratos libres se ponía a escribir en su computadora, estaba escribiendo un libro sobre su vida”, describió Gaetani a Pais sobre su presente. Y detalló: “A mí me abrazó el alma cuando yo tuve un comienzo de año delicado haciendo una denuncia por violencia y ella sin conocerme y antes de estar en la obra me deja un mensaje, nunca la había conocido personalmente”.

Si bien ese gesto la sorprendió ya que nunca habían tenido contacto, remarcó que sabía “el tamaño de mujer y profesional que era”. “Ella estaba preocupada y me decía que no me caiga y no me meta en ningún lugar oscuro. Y yo le decía que se quede tranquila y que iba a estar bien”, reconoció en referencia al apoyo que había recibido y las palabras de aliento.

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