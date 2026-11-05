Baja sensible en River: se desvinculó el histórico formador de las Inferiores

Gabriel Rodríguez, coordinador general de fútbol de Inferiores, rescindió su contrato luego de trabajar durante más de 25 años en diferentes etapas. “Estoy desgastado, muy cansado y es hora de retirarme”, reconoció.

Después de un mes de haber anunciado su partida, se hizo oficial la desvinculación del histórico formador de las Inferiores de River, Gabriel Rodríguez, después de más de 25 años trabajando en el club.

Aldosivi sorprende a River y le gana 1-0 en Mar del Plata por la última fecha del Clausura

“Estoy feliz por la decisión que tomé. Cumplí mi sueño en este gran club donde me inicié y hoy me retiro orgulloso del fútbol ”, reconoció.

Rodríguez fue una figura importante en las categorías formativas del conjunto de Núñez donde supo proyectar una extensa carrera con tres etapas diferentes. En su último ciclo regresó de la mano de Marcelo Gallardo. Sin embargo, su salida no fue fueron por motivos deportivas, sino que algo más personal: el desgaste acumulado después de tantos años de trabajo diario.

La historia del formador como formador en el Millonario comenzó en 1981 y desde entonces, comenzó un camino marcado entre otras cosas, por haber sido el descubridor del Muñeco, Hernán Crespo, Javier Saviola, Pablo Aimar, Andrés D’Alessandro, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios y Franco Mastantuono, entre otros .

Gabriel Rodríguez tenía contrato hasta diciembre de 2027 , pero luego de varias charlas con los dirigentes y un gran desgaste en lo personal por tanto trabajo decidió rescindir su vínculo. “Tomé la decisión de no continuar y retirarme con todos los honores, sin inconvenientes. Estoy desgastado, muy cansado y es hora de retirarme. Son diez horas en el club todos los días y la verdad estoy demasiado estresado”, confesó en diálogo con Olé.

El entrenador que en 2025 se jubiló, pero continuó seguir trabajando por su pasión por el fútbol y su amor por la institución, explicó que se va de la mejor manera con la dirigencia, con la gente y con el director deportivo, el español Pablo Longoria.

“Cumplí 27 años en el club, nos fue muy bien, sacamos muchos valores que les dieron satisfacciones a River. Estoy inmensamente agradecido a todos los socios e hinchas que me apoyaron siempre. Y mi mayor orgullo es que me voy por la puerta grande. Sin discusiones, chismes ni nada por el estilo”, reconoció.

Las tres etapas de Gabriel Rodríguez en River

Su llegada a River se dio en 1981 de la mano de Adolfo Pedernera, luego de verlo dirigir en el baby de la Sociedad de Fomento Lourdes. Rodríguez fue desempeñando roles clave, incluso dirigiendo interinamente al plantel profesional en 2008 durante cinco partidos: un año después debió dejar el club cuando asumió Daniel Passarella como presidente.

Sin embargo, en 2024, Rodolfo D’Onofrio en el inicio de su presidencia volvió a recurrir de sus labores para seguir fomentando la cantera del club donde salieron reconocidos nombres como Gabriel “El Tucu” Pereyra, los mellizos Funes Mori, Germán Pezzella, Matías Kranevitter, Emmanuel Mammana, Augusto Batalla, Sebastián Driussi, Lucas Martínez Quarta, Julián Álvarez, Enzo Fernández y hasta Gonzalo Montiel, entre otros, también son frutos de su trabajo, siempre con una línea clara a la hora de la búsqueda y la formación.