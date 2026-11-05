El escándalo de Ueno Bank también golpea a la Argentina: suspendieron a casi 1.000 trabajadores

En Buenos Aires opera IITI, la empresa que le brinda la estructura tecnológica a la entidad bancaria. La entidad bancaria envió correos a sus empleados en el país, quienes no percibirán el cobro de sus haberes durante al menos 30 días.

La crisis desatada en Paraguay por el escándalo bancario con Ueno Bank comienza a tener sus efectos en Argentina, donde 934 trabajadores fueron suspendidos y no percibirán el cobro de sus haberes durante al menos 30 días. En Buenos Aires opera IITI, la empresa que le brinda la estructura tecnológica a la entidad, que dejó a millones de ciudadanos sin poder disponer de sus fondos y llevó a multitudinarias marchas en las calles.

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Según informó la periodista de C5N Rosalía Costantino en su cuenta de X, Ueno Bank envió en las últimas horas dos correos electrónicos a sus trabajadores que se emplean en el país: una parte anunciando la suspensión laboral por un mes y a otro donde le comunicaban que lo conservan y "deberá continuar prestando sus tareas habituales y permanecer a disposición de la Compañía para atender los requerimientos que pudieran surgir en el marco de sus funciones".

El correo intentó llevar tranquilidad a los trabajadores al aclarar que la empresa "se encuentra realizando todas las gestiones y esfuerzos a su alcance para obtener los recursos económicos necesarios que permitan afrontar el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre, procurando regularizar dicha situación a la mayor brevedad posible".

"Somos conscientes de la preocupación e incertidumbre que esta situación puede generar y queremos asegurarle que continuaremos informándolo/a sobre cualquier novedad relevante", completa el mensaje.

UENO BANK: la empresa empezó a mandar DOS mails: a una parte grande los SUPENDEN sin cobro de haberes por 30 días Y a otro grupo lo conservan, por ahora. Son 943 trabajadores que están en la deriva. Algunos ahora saben que al menos noviembre seguirán trabajando, y la… https://t.co/KCr5KC1D3w pic.twitter.com/amGv9bSK92

Los trabajadores en Argentina se desempeñan bajo una modalidad híbrida de trabajo con varios días a la semana home office y otros en las oficinas que la empresa tiene en el barrio porteño de Belgrano, en Avenida del Libertador y La Pampa.

Se entregó el fundador y mayor accionista de Ueno Bank

La crisis institucional y financiera de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo de alta tensión en Paraguay: el fundador y principal accionista de la entidad, Federico Miguel Vázquez Villasanti, quedó detenido tras entregarse a la Policía.

Todo comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento de resolución de Ueno tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido. En paralelo, el ente regulador presentó una denuncia penal contra la cúpula directiva, lo que derivó en una causa judicial por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Causa contra Ueno Bank: detenciones, allanamientos y avance judicial

Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y vicepresidente primero de Ueno, se presentó ante las autoridades policiales el martes 3 de noviembre luego de que se oficializara su orden de captura. El Grupo Vázquez figura como el accionista mayoritario de la firma, en cuya estructura societaria también participa OTP Bank.

En el marco de las pesquisas, la Fiscalía llevó a cabo un allanamiento en la residencia particular de Vázquez Villasanti, donde se incautó documentación de interés para la causa y se identificaron siete vehículos (varios de ellos de alta gama) que quedaron bajo custodia fiscal, aunque no se hallaron cajas fuertes ni equipos informáticos. En tanto, otros directivos de la entidad resultaron aprehendidos y comparecieron ante la sede fiscal para prestar declaración indagatoria.