"Zapatazo solidario": envían 1.000 pares a damnificados por las inundaciones en Chaco Participan fabricantes, trabajadores, empresarios y proveedores vinculados al rubro. La iniciativa fue impulsada por el área de RSE Indalo y serán entregados a través de Club de Leones. Por Agregar C5N en









Fabricantes donaron alrededor de 1.000 pares de zapatos a los damnificados de Chaco.

El periodista Justo Lamas, junto a C5N y al área de Responsabilidad Social Empresarial de Indalo Media, organizaron un "zapatazo solidario", por medio del cual fabricantes de calzado enviarán 1.000 pares a familias damnificadas por las inundaciones en Chaco.

De la iniciativa no solo participan fabricantes, sino que también están presentes trabajadores, empresarios y proveedores vinculados al rubro, que serán entregados gracias al trabajo de RSE a través de Club de Leones. Una vez recibidos en Chaco, la sede del Club De Leones Resistencia hará la entrega de las donaciones. Según detalló Lamas, los zapatos ya tienen destinatarios, por lo que los empresarios recibieron un listado con los talles necesarios para el calzado a enviar.

Si bien la parálisis en el sector manufacturero golpea con fuerza a las pymes locales, los trabajadores empatizan con los que menos tienen. Lito, fabricante de la zona, graficó el crítico panorama productivo al revelar que la industria trabaja al límite de sus posibilidades.

"La capacidad instalada es apenas del 20%", advirtió el industrial, al tiempo que atribuyó este desplome a un conjunto de factores convergentes: "Se debe al impacto de las importaciones, el contrabando, el avance sin control del comercio electrónico y un poder adquisitivo destruido que hace que la situación sea casi imposible de remontar".

En sintonía con el diagnóstico del sector industrial, Juanchi, presidente de la Cámara de Comercio, coincidió en la complejidad del momento, aunque puso el foco en la respuesta comunitaria y la responsabilidad social del comercio de cercanía frente a la crisis social.

"Estamos pasándola mal hoy, pero hay otros que la pasan peor. Sacamos lo mejor de nosotros para dar una mano, unirnos y colaborar con lo que sucede", expresó el dirigente gremial empresario. En ese sentido, contrapuso la actitud de las pymes con la de los sectores concentrados: "Los que la pasan bien de verdad no hacen nada. Nosotros tratamos de ser empáticos". Por último, remarcó el valor del compromiso con los más postergados: "Hoy, gracias a Dios, nosotros tenemos un techo, pero hay gente que no lo tiene. Por eso tratamos de tender esa mano y acompañar".