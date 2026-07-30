No se guardó nada: qué dijo La Joaqui cuando le preguntaron por Tuli Acosta tras separarse de Luck Ra

La cantante se refirió a las versiones virales y confió qué tipo de relación mantiene la influencer con su ex pareja.

La cantante contestó sobre las especulaciones que vinculan a la joven con el artista.

La confirmación de la separación entre La Joaqui y Luck Ra no solo puso fin a semanas de especulaciones, sino que también abrió un nuevo capítulo de rumores en torno a la vida sentimental del cantante cordobés. En medio del revuelo, el nombre de Tuli Acosta comenzó a circular con fuerza en redes sociales como una supuesta tercera en discordia, una versión que rápidamente ganó repercusión pese a no existir pruebas que la respaldaran.

No era por Tuli Acosta: revelaron la verdad detrás de la separación de Luck Ra y La Joaqui

Sin embargo, fue la propia artista quien decidió romper el silencio y fijar una postura clara para intentar desactivar la polémica. Durante una entrevista, La Joaqui fue consultada directamente sobre las versiones que vinculaban sentimentalmente a su expareja con la influencer.

Lejos de alimentar la controversia, en Puro Show, respondió con un mensaje enfático: "Independientemente de lo que suceda entre nosotros como pareja, puertas para adentro, no tiene por qué pagar una mujer el precio de lo que sucede entre una pareja heterosexual. O sea, es la pareja quien tiene los límites y las cuestiones" . Con esas palabras dejó en claro que rechaza que otras personas sean señaladas sin fundamentos cuando una relación termina.

La cantante también defendió públicamente a Facundo Almenara , nombre real de Luck Ra, al asegurar que conoce su forma de ser y que no cree en las versiones que circularon durante los últimos días. "Obvio que me duele, yo conozco a Facu, sé que no haría eso" , afirmó, descartando que una supuesta infidelidad haya sido el motivo detrás del final de la relación. Sus declaraciones contrastaron con las especulaciones que habían dominado las redes sociales desde que comenzaron los rumores de crisis.

Consultada específicamente sobre Tuli Acosta, La Joaqui fue todavía más categórica. "Es la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto. También espero que le vaya muy bien, es una chica muy linda" , expresó. Cuando le preguntaron si alguna vez sospechó que entre ambos existiera algo más que una amistad, respondió sin rodeos: "No, cero. Ellos son amigos y fin" . De este modo, buscó cerrar definitivamente una versión que se había viralizado en plataformas digitales sin ningún respaldo concreto.

La Joaqui aclaró que Tuli Acosta es amiga de Luck Ra. Redes sociales

El comunicado de La Joaqui para confirmar su separación con Luck Ra

Horas antes de esas declaraciones, La Joaqui había confirmado oficialmente el final de la relación mediante un extenso comunicado publicado en sus historias de Instagram, el mismo que también compartió Luck Ra. Allí ambos explicaron que la ruptura no estuvo relacionada con conflictos, terceros en discordia ni falta de amor, sino con proyectos personales diferentes para el futuro.

"Queremos comunicar antes que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin", comienza el mensaje difundido por ambos artistas. En el texto remarcaron que la decisión fue tomada "con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento", intentando frenar las múltiples versiones que circulaban desde hacía varios días en los medios y las redes sociales.

El comunicado también aclara que la separación "no tiene que ver con desamor ni mucho menos afectos familiares", en una referencia directa al vínculo que Luck Ra mantenía con las hijas de La Joaqui. Según explicaron, el verdadero motivo estuvo relacionado con "deseos de un futuro y etapas distintas", una diferencia de proyectos personales que terminó inclinando la balanza hacia una separación consensuada.

En el cierre del mensaje, ambos agradecieron el apoyo recibido durante los dos años de relación y pidieron respeto para atravesar el proceso en privado. "Nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar", escribieron, antes de solicitar "piedad mediática" para vivir el duelo lejos de las especulaciones.