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"Tuli Acosta copiaba sistemáticamente a La Joaqui": una por una, todas las pruebas

En Bondi Live detallaron cada una de las publicaciones que la influencer compartía en sus redes sociales y eran similares a las que ya había mostrado la cantante. ¿Se llevan mal?

¿Tuli copiaba a La Joaqui?

¿Tuli copiaba a La Joaqui?

Redes sociales

El vínculo entre Luck Ra y La Joaqui se terminó, según ellos mismos confirmaron. Pero Tuli Acosta quedó envuelta en un escándalo como la tercera en discordia y Pepe Ochoa en Bondi Live detalló algo que nadie sabía: “Tuli copiaba sistemáticamente a La Joaqui”.

La cantante contestó sobre las especulaciones que vinculan a la joven con el artista.
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“Por ejemplo, La Joaqui se compraba un termo, esos termos que hay millones. Y ¿qué pasaba tres o cuatro días después? Aparecía Tuli Acosta con Luck Ra con el mismo termo”, contó Ochoa.

En tal sentido, Pepe agregó: “Luck Ra subía esta historia (con una foto de dos loros sobre un cable) y escribía: ‘vi estos loritos caminando y somos nosotros La Joaqui’. Y a las dos horas, Tuli subía la misma historia, pero sin el texto”.

También Ochoa contó que La Joaqui le preguntaba a Luck Ra si veía toda la película completa, pero él no se daba cuenta. Esto habría sucedido hasta el final de su vínculo y la relación entre ellas se habría terminado tiempo atrás.

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Luego de los rumores de que indican que Tuli Acosta era la tercera en discordia entre Luck Ra y La Joaqui, reflotaron una entrevista vieja en la que la influencer definió su vínculo con el cordobés y sorprendió. Si bien en otros reportajes dijo que era su amigo, esa vez no lo mencionó.

Fue en La mañana con Moria que pusieron al aire cuando Fer Dente la invitó en 2023 a la cantante y le preguntó: “Sos re amiga de Luck Ra, ¿no?”. Y ella contestó sin respirar: “Lo amo con mi vida. Cuando vinimos a Buenos Aires nos mudamos juntos acá. Él empezó a tener su boom un tiempo después”.

Y agregó: “Para mí siempre fue un artista y una persona increíble”. Esto fue reaccionado por Moria Casán, quien no se guarda ninguna opinión no importa de quien se trate. Repasó la respuesta de Tuli y disparó: “Lo amo con mi vida, dijo la chiquita. ¡Están todos ensabanados!”.

Lo cierto es que el primer rumor de tercera en discordia lo inició Pepe Ochoa: “Ella es la amiga metida, la que llena cabezas. Ahora anda de metida con Luck Ra. Todos en el ambiente la odian y no se animan a decirlo”.

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