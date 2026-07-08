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El detalle que se robó las miradas de la foto de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

El accesorio que lucían el goleador y su esposa en la celebración despertó curiosidad entre sus seguidores y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

La foto rápidamente se quedó con la atención de sus seguidores.

La foto rápidamente se quedó con la atención de sus seguidores.

Redes sociales

Luego del agónico triunfo de Argentina ante Egipto por 3-2, que selló el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, Agustina Gandolfo compartió una imagen romántica junto a Lautaro Martínez en las tribunas del estadio, prácticamente vacías después de una jornada que mantuvo en vilo a los argentinos hasta el último minuto. La foto rápidamente se quedó con la atención de sus seguidores, pero no solo por el gesto de la pareja.

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El detalle que desató los comentarios fue la presencia de cintas rojas en la vestimenta de ambos. Lautaro, quien dio la asistencia para el gol que le dio la victoria a la Selección, llevaba una atada en el tobillo derecho y Agustina lucía otra en la muñeca, un accesorio que muchas personas utilizan como amuleto de protección contra las malas energías o la envidia. La coincidencia en el uso del mismo elemento se convirtó en el tema central de las reacciones en redes sociales. "Vamos mi amor, un pasito más", escribió Gandolfo al compartir la foto, expresando la ilusión de la pareja de cara a lo que se viene en el torneo.

Qué dijo Lautaro Martínez después de la victoria de Argentina ante Egipto

El delantero del Inter describió el encuentro como una "batalla tremenda" y destacó la personalidad del equipo para revertir el marcador adverso. "Argentina demostró mucho carácter, mucha personalidad y sin duda que es un partido increíble que nos hace sellar el pase a la siguiente ronda", afirmó luego del pitazo final.

También dio a conocer las palabras que Lionel Scaloni les transmitió durante el intervalo, cuando el equipo todavía estaba en desventaja. "Nos dijo Scaloni que siguiéramos hasta el final con lo que tengamos. Y de tanto buscar el arco se abrió y fue un alivio", relató, graficando el espíritu que el cuerpo técnico buscó mantener en los momentos más difíciles del partido.

Tuvo además palabras especiales para Lionel Messi, a quien vio emocionado después del triunfo. "Le dije que llore, que se lo merecía, es nuestra guía, la persona que nos ayuda todo el tiempo", contó, dejando en claro el lugar central que ocupa el capitán dentro del grupo. Por último, ubicó esta remontada entre los momentos más importantes de su historia con la camiseta nacional.

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