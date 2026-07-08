Una figura de la TV criticó a Lionel Messi y sus palabras generaron polémica: "No está al nivel de antes" El favorito del reality lanzó críticas al mejor jugador del mundo justo cuando Argentina perdía con Egipto. Agregar C5N en









Este comentario puede llegar a afectar su posición en el juego.

Manuel Ibero, el participante considerado por muchos como el gran favorito para ganar Gran Hermano Generación Dorada, se metió en un terreno que puede complicarlo por sus declaraciones que rápidamente generaron polémica. En medio de la celebración por la clasificación de Argentina a cuartos de final del Mundial 2026, lanzó una serie de críticas hacia Lionel Messi que sacudieron las redes sociales y pusieron en duda su imagen dentro y fuera de la casa.

Todo ocurrió mientras los jugadores del reality veían el partido de Argentina contra Egipto, encuentro en el que la Selección remontó un 0-2 en los últimos 12 minutos para imponerse 3-2. En ese contexto de euforia, Manu eligió cuestionar al capitán del equipo: "En el 2022 no se jugó así y era otro Messi realmente", dijo. Y profundizó: "Messi ya no está al nivel que estaba antes". Cuando sus compañeros le señalaron que de todas formas Argentina había clasificado, no dio el brazo a torcer: "El Messi de 2022 podía sacarse tres rivales de encima, el de ahora no".

Las declaraciones no terminaron ahí. Ante la pregunta de qué prefería: ganar Gran Hermano o que Argentina conquistara la cuarta estrella, Manu no dudó demasiado. "No... ganar Gran Hermano, ¡Ganar Gran Hermano! Muy endulzado todo", respondió mientras caminaba por la cocina. Una postura que, para muchos seguidores del programa y de la Selección, puede costarle caro en la votación del público.

Redes sociales Quién es el líder de la semana de Gran Hermano El liderazgo semanal quedó en manos de Juanicar, quien se impuso en la prueba correspondiente y obtuvo uno de los beneficios más importantes de la competencia. En esta oportunidad, sin embargo, la producción implementó una dinámica especial que modificará la estrategia de la próxima gala de nominación.

Según anunció Santiago del Moro, el líder deberá elegir a un participante para aplicarle una sanción que le impedirá votar durante la próxima nominación. Además, ese jugador tampoco podrá participar de la siguiente prueba por el liderazgo.