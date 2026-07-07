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8 de julio de 2026 Inicio

Lautaro Martínez bancó a Julián Álvarez en las redes y dejó un mensaje que ilusiona a la Selección argentina

El Toro y la Araña pelean por un lugar en la Albiceleste, pero en varias historias de Instagram se tiraron flores tras el agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto. ¿Jugarán juntos ante Suiza?

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Julián fue titular frente a Egipto; Lautaro entró en el ST.

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La imagen muestra a ambos futbolistas sonrientes y abrazados tras un partido del Mundial 2026. "¡Vamos amigo!", precisaba el post con un emoji de una araña, en clara alusión al apodo de Julián. La publicación no tardó en viralizarse entre los hinchas argentinos, que celebraron la buena relación entre dos de los delanteros más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. A pesar de que ambos pelean por un lugar en el once titular, la amistad y el respeto mutuo parecen estar intactos.

No es la primera vez que Lautaro y Julián se muestran cercanos. A lo largo de los últimos años intercambiaron elogios en distintas entrevistas y redes sociales, destacando el aporte que cada uno realiza para el equipo. Incluso cuando uno ocupa el lugar del otro en la formación inicial, ambos dejaron en claro que el objetivo principal es el éxito colectivo de la Selección.

En plena recta decisiva del Mundial, el gesto volvió a reforzar una de las claves del ciclo de Scaloni: la fortaleza del grupo. Julián fue titular frente a Egipto y no logró convencer como único delantero y, aunque tuvo chances, no fue el jugador que se supo ganar la titularidad en Qatar 2022. En tanto, el 9 de Inter de Milan ingresó en el segundo tiempo y fue de los mejores en la Selección argentina. ¿Jugarán juntos en los cuartos de final frente a Suiza, el próximo sábado?

El fixture de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

  • 17:00: Francia - Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

  • 16:00: España - Bélgica (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio

  • 18:00: Noruega - Inglaterra (AT&T Stadium)
  • 22:00: Argentina - Suiza (Kansas City Stadium)

El fixture de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

  • 16:00: Francia o Marruecos - España o Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

  • 20:00: Noruega o Inglaterra - Argentina o Suiza (Atlanta Stadium)

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Sábado 18 de julio

  • 18:00: Perdedor de la semifinal 1 - Perdedor de la semifinal 2 (Hard Rock Stadium)

La final del Mundial 2026

Domingo 19 de julio

  • 16:00: Ganador de la semifinal 1 - Ganador de la semifinal 2 (MetLife Stadium)

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