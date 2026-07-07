Lautaro Martínez bancó a Julián Álvarez en las redes y dejó un mensaje que ilusiona a la Selección argentina El Toro y la Araña pelean por un lugar en la Albiceleste, pero en varias historias de Instagram se tiraron flores tras el agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto. ¿Jugarán juntos ante Suiza? Por Agregar C5N en









Julián fue titular frente a Egipto; Lautaro entró en el ST.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez volvieron a demostrar que la convivencia en la Scaloneta está por encima de cualquier competencia por un lugar en el ataque de la Selección argentina. Tras el agónico triunfo por 3-2 frente a Egipto que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026, el delantero del Inter compartió una historia de Instagram junto al ex-River que ilusionó a todos.

La imagen muestra a ambos futbolistas sonrientes y abrazados tras un partido del Mundial 2026. "¡Vamos amigo!", precisaba el post con un emoji de una araña, en clara alusión al apodo de Julián. La publicación no tardó en viralizarse entre los hinchas argentinos, que celebraron la buena relación entre dos de los delanteros más importantes del ciclo de Lionel Scaloni. A pesar de que ambos pelean por un lugar en el once titular, la amistad y el respeto mutuo parecen estar intactos.

No es la primera vez que Lautaro y Julián se muestran cercanos. A lo largo de los últimos años intercambiaron elogios en distintas entrevistas y redes sociales, destacando el aporte que cada uno realiza para el equipo. Incluso cuando uno ocupa el lugar del otro en la formación inicial, ambos dejaron en claro que el objetivo principal es el éxito colectivo de la Selección.

En plena recta decisiva del Mundial, el gesto volvió a reforzar una de las claves del ciclo de Scaloni: la fortaleza del grupo. Julián fue titular frente a Egipto y no logró convencer como único delantero y, aunque tuvo chances, no fue el jugador que se supo ganar la titularidad en Qatar 2022. En tanto, el 9 de Inter de Milan ingresó en el segundo tiempo y fue de los mejores en la Selección argentina. ¿Jugarán juntos en los cuartos de final frente a Suiza, el próximo sábado?

El fixture de los cuartos de final del Mundial 2026 Jueves 9 de julio