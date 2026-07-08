8 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Terremotos en Venezuela: una niña permaneció 32 horas bajo los escombros y fue rescatada

Tiene 12 años y estuvo atrapada después de los sismos que afectaron especialmente al norte del país. "Pensé que estaba en un sueño y no en la realidad. Mi cabeza estaba en shock", expresó.

Por

La niña permaneció 32 horas bajo los escombros.

Lucas Gámez cumplió 9 años durante la búsqueda.
Te puede interesar:

Terremotos en Venezuela: encontraron al niño Lucas Gámez sin vida

En diálogo con el móvil de C5N en La Guaira, a cargo del periodista Adrián Salonia, la niña recordó el momento en el que se encontraba en su departamento cuando se registraron los sismos: "Me encontraba sola en mi casa. Mi mamá había salido a trabajar. Yo estaba en el cuarto de ella. Salí a la cocina y me agarró el terremoto. La magnitud fue tan fuerte que todo tambaleaba y se caía. La pared que divide con el otro departamento se agrietaba y se podía ver el otro departamento. Ahí todo se empezó a caer".

"Gracias a Dios no me cayó nada encima. El edificio se fue de lado, lo que permitió que no cayera tanto peso en mi departamento. Después de que todo quedó oscuro y en silencio, después de una hora escuché a una enfermera que cuidaba a dos ancianos en el piso dos. Con ella me comuniqué y me tranquilizaba. Me dijo que confíe en Dios y que él nos iba a sacar de acá. A ella la sacaron el mismo día y ella informó a mi madre que yo estaba viva ahí", agregó en esta línea.

En tanto, se refirió a su comunicación con el personal que la asistió: "Donde yo estaba, me di cuenta de que los rescatistas no me escuchaban porque el techo lo tenía en la cabeza. Para comunicarme con ellos a través de tantos escombros costó que llegue mi voz. Yo pensaba en mi familia, mis amigos y en los vecinos. Estando allá adentro pensé que estaba en un sueño y no en la realidad. Mi cabeza estaba en shock".

En tal sentido, recordó su confianza mientras permanecía atrapada. "La esperanza salió después de que recé demasiadas veces y empecé a escuchar a los rescatistas. Ahí mi esperanza se iluminó. Todavía caían escombros, lo cual a mí me asustaba. Me estoy recuperando en mi casa poco a poco. Después de tantas horas, escuché voces y gente que venía a rescatarme", expresó.

El doble terremoto en Venezuela ya dejó 3.685 muertos y 17.907 personas que permanecen sin hogar

El gobierno de Venezuela actualizó el saldo del doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio e informó que son 3.685 los muertos, 16.740 los heridos y 17.907 las personas que permanecen sin hogar. Además, el desastre dejó 190 edificios completamente colapsados, 856 edificaciones con distintos niveles de daños y más de un millar de réplicas desde el inicio de la emergencia.

Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El doble terremoto en Venezuela ya dejó 3.685 muertos y 17.907 personas que permanecen sin hogar

El doble terremoto en Venezuela ya dejó 3.685 muertos y 17.907 personas que permanecen sin hogar

play

La historia de la familia que sobrevivió bajo los escombros tras el terremoto en Venezuela: "Pensé que estaba muerto"

Se agrava la tragedia en Venezuela tras el doble terremoto: ascienden a 3.535 los muertos

Se agrava la tragedia en Venezuela tras el doble terremoto: ascienden a 3.535 los muertos

Los edificios quedaron reducidos a escombros en La Guaira, en Venezuela, tras los dos terremotos.

Terremoto en Venezuela: tras 12 días, rescataron a una mujer y tres niños de abajo de los escombros

el conmovedor comunicado de la mama de lucas gamez por su cumpleanos: hoy sera un gran dia

El conmovedor comunicado de la mamá de Lucas Gámez por su cumpleaños: "Hoy será un gran día"

Conmoción mundial: hallan sin vida a un deportista de élite tras el terremoto en Venezuela

Doble terremoto en Venezuela: hallaron sin vida a uno de los mejores deportistas del país

Rating Cero

El goleador del Galatasaray apunta a nuevos horizontes.

Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

El momento en el que el periodista es atacado por el supuesto influencer. 

Tensión al aire: un movilero fue agredido por un hincha en medio de los festejos de Argentina

Se supo: Quién abandona la casa esta noche.

Sorpresa en Gran Hermano: se conoció quién deja la casa esta noche

La ex Gran Hermano salió al cruce contra la modelo.

Una ex Gran Hermano salió al cruce de Ekaterina Ojeda en medio del conflicto con Mauro Icardi y la China Suárez

El conductor aclaró que no es probable que haya nuevos ingresos.

Qué se sabe sobre la posibilidad de que haya un repechaje en Gran Hermano

Habló de lo que representan los colores albicelestes para ella.

Flor de la V lloró en vivo por el épico triunfo de Argentina en el Mundial 2026

últimas noticias

Lucas Gámez cumplió 9 años durante la búsqueda.

Terremotos en Venezuela: encontraron al niño Lucas Gámez sin vida

Hace 8 minutos
Una familia tipo propietaria de su vivienda con un ingreso de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17 es considera sector medio frágil.

Cuánto tiene que ganar una familia tipo para ser de clase media en CABA

Hace 15 minutos
El INDEC confirmó que aparte de la caída anual, en los primeros cinco meses del año la industria cayó 3,1%.

La industria cayó 5,7% interanual en mayo y acumula una caída de 3,1% en 2026

Hace 23 minutos
El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.

La construcción creció 6,3% entre abril y mayo pero no llega a recuperar la caída del modelo libertario

Hace 40 minutos
El goleador del Galatasaray apunta a nuevos horizontes.

Revelaron cuál es el nuevo trabajo de Mauro Icardi en medio de la falta de definiciones en su carrera en el fútbol

Hace 52 minutos