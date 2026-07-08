Terremotos en Venezuela: una niña permaneció 32 horas bajo los escombros y fue rescatada Tiene 12 años y estuvo atrapada después de los sismos que afectaron especialmente al norte del país. "Pensé que estaba en un sueño y no en la realidad. Mi cabeza estaba en shock", expresó. Por Agregar C5N en









La niña permaneció 32 horas bajo los escombros.

Una niña de 12 años fue rescatada en Venezuela después de haber permanecido durante 32 horas bajo los escombros, en el marco de los operativos de las autoridades luego de los dos terremotos ocurridos el 24 de junio que sacudieron especialmente norte del país caribeño.

En diálogo con el móvil de C5N en La Guaira, a cargo del periodista Adrián Salonia, la niña recordó el momento en el que se encontraba en su departamento cuando se registraron los sismos: "Me encontraba sola en mi casa. Mi mamá había salido a trabajar. Yo estaba en el cuarto de ella. Salí a la cocina y me agarró el terremoto. La magnitud fue tan fuerte que todo tambaleaba y se caía. La pared que divide con el otro departamento se agrietaba y se podía ver el otro departamento. Ahí todo se empezó a caer".

"Gracias a Dios no me cayó nada encima. El edificio se fue de lado, lo que permitió que no cayera tanto peso en mi departamento. Después de que todo quedó oscuro y en silencio, después de una hora escuché a una enfermera que cuidaba a dos ancianos en el piso dos. Con ella me comuniqué y me tranquilizaba. Me dijo que confíe en Dios y que él nos iba a sacar de acá. A ella la sacaron el mismo día y ella informó a mi madre que yo estaba viva ahí", agregó en esta línea.

FABIANA BLANCO CONMUEVE AL MUNDO CON SU SONRISA TRAS SER RESCATADA



Fabiana Blanco, una niña de 12 años, fue rescatada con vida de entre los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, Venezuela, como consecuencia de los terremotos que afectaron esa nación. Su… pic.twitter.com/7ow9XeA6tz — Alerta Noticias (@alertanoti) July 2, 2026 En tanto, se refirió a su comunicación con el personal que la asistió: "Donde yo estaba, me di cuenta de que los rescatistas no me escuchaban porque el techo lo tenía en la cabeza. Para comunicarme con ellos a través de tantos escombros costó que llegue mi voz. Yo pensaba en mi familia, mis amigos y en los vecinos. Estando allá adentro pensé que estaba en un sueño y no en la realidad. Mi cabeza estaba en shock".

En tal sentido, recordó su confianza mientras permanecía atrapada. "La esperanza salió después de que recé demasiadas veces y empecé a escuchar a los rescatistas. Ahí mi esperanza se iluminó. Todavía caían escombros, lo cual a mí me asustaba. Me estoy recuperando en mi casa poco a poco. Después de tantas horas, escuché voces y gente que venía a rescatarme", expresó.

El doble terremoto en Venezuela ya dejó 3.685 muertos y 17.907 personas que permanecen sin hogar El gobierno de Venezuela actualizó el saldo del doble terremoto que sacudió al país el 24 de junio e informó que son 3.685 los muertos, 16.740 los heridos y 17.907 las personas que permanecen sin hogar. Además, el desastre dejó 190 edificios completamente colapsados, 856 edificaciones con distintos niveles de daños y más de un millar de réplicas desde el inicio de la emergencia. Las zonas más afectadas continúan siendo los estados del norte del país, donde barrios enteros quedaron destruidos y miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales. En muchas localidades todavía se registran cortes de servicios básicos y dificultades para acceder a agua potable, electricidad y atención sanitaria. La magnitud de los daños obligó a desplegar uno de los mayores operativos de emergencia de la historia reciente del país. Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la reconstrucción demandará inversiones millonarias y podría extenderse durante varios años debido al nivel de destrucción en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública.