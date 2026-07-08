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8 de julio de 2026 Inicio

Cómo le fue a la Selección argentina la última vez que enfrentó a Suiza por un Mundial

El próximo cruce entre ambas selecciones llega con un antecedente favorable e histórico para el equipo nacional.

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12 años después se vuelven a encontrar.

12 años después se vuelven a encontrar.

AFP

El próximo sábado a las 22 horas se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026 la Selección argentina y Suiza, que se cruzaron en reiteradas oportunidades a lo largo de su historia. El recuerdo más inmediato llega hasta los octavos de final de Brasil 2014, cuando el equipo conducido por Alejandro Sabella logró quedarse con la victoria por 1-0 en un partido tenso, parejo y que se definió recién sobre el final.

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La resolución llegó en el segundo tiempo suplementario, más precisamente a los 118 minutos. Una jugada individual de Lionel Messi, encarando con velocidad por el medio, derivó en una asistencia exacta para Ángel Di María, quien definió con un remate cruzado de zurda para sellar el pase argentino a la siguiente ronda.

Aunque el resultado quedó del lado nacional, los minutos finales estuvieron teñidos de tensión. Suiza tuvo la chance de igualar y forzar los penales en el minuto 120, con un cabezazo de Blerim Demaili que se estrelló contra el poste, lo que permitió a la Selección sostener el resultado mínimo y seguir avanzando en el certamen en donde perdió la recordada final frente a Alemania por un ajustado 1 a 0.

Cuándo juega Argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

El nuevo capítulo de esta historia se disputará este sábado 11 de julio, en el marco de los cuartos de final del actual Mundial. Después de eliminar a Egipto en una épica remontada, la Selección buscará meterse entre los cuatro mejores frente a un rival que llega envalentonado luego de dejar en el camino a Colombia por penales.

El horario confirmado para el partido es a las 22 (hora argentina), y se jugará en el Estadio de Kansas City, también conocido como Arrowhead Stadium. Ese mismo escenario ya fue testigo de una victoria del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia durante la fase inicial del torneo.

La transmisión en vivo estará disponible a través de TV Pública, Telefe, TyC Sports y DSports, además de la opción de seguirlo por plataformas digitales como Disney+ Premium, lo que garantiza una cobertura amplia para este cruce clave rumbo a las semifinales.

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