Un exárbitro experto en VAR analizó las dos jugadas más polémicas que protestó Egipto Miguel Scime se mostró conforme con la actuación de la terna arbitral francesa en lo que terminó siendo la victoria de la Selección argentina por los octavos de final de la Copa del Mundo. También cuestionó la designación de Facundo Tello para Francia y Marruecos. Por Agregar C5N en









Argentina le ganó sobre la hora a Egipto por los octavos de final en el Mundial 2026.

La Selección argentina logró la clasificación a los cuartos de final de manera agónica luego de haber superado por 3 a 2 a Egipto, pero el final estuvo cargado de algunas polémicas y el exárbitro Miguel Scime, quien trajo la tecnología a la Argentina, analizó las jugadas que protestaron los propios africanos.

Luego que el presidente de la Asociación Egipcia presentara un reclamo para que se realice una investigación formal sobre las decisiones arbitrales que se tomaron en el partido, el exdirector de árbitros de la AFA respaldó la actuación de la terna arbitral francesa.

Uno de los reclamos que hizo el conjunto africano fue el gol anulado por una falta previa hacia Lisandro Martínez que fue revisado en el VAR, al considerarla “incorrecta”. Sin embargo, Scime señaló que la intervención de la tecnología fue correcta y destacó: “Anularon correctamente el gol de Egipto al detectar su pizotón, de acuerdo a lo que señala el artículo 12”.

“Para eso está el VAR: ante una situación que finaliza en gol, es revisar de cuándo se inicia el ataque y en este caso (lo que pudo haber sido el 2 a 0 para Egipto), se inició con un pizotón”, explicó Scime en diálogo con La Mañana por C5N y también consideró que el juez, François Letexier, “acertó en el penal hacia Tagliafico”.

AFASelección Por otro lado, si bien el excolegiado cuestionó a FIFA por haber designado a una terna francesa para dirigir a Argentina teniendo en cuenta los recientes antecedentes futbolísticos, como la final de Qatar 2022, también destacó que el árbitro “respondió con actuación sólida, condujo con personalidad”.