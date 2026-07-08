Un exárbitro experto en VAR analizó las dos jugadas más polémicas que protestó Egipto

La Selección argentina logró la clasificación a los cuartos de final de manera agónica luego de haber superado por 3 a 2 a Egipto, pero el final estuvo cargado de algunas polémicas y el exárbitro Miguel Scime, quien trajo la tecnología a la Argentina, analizó las jugadas que protestaron los propios africanos.
Luego que el presidente de la Asociación Egipcia presentara un reclamo para que se realice una investigación formal sobre las decisiones arbitrales que se tomaron en el partido, el exdirector de árbitros de la AFA respaldó la actuación de la terna arbitral francesa.
Uno de los reclamos que hizo el conjunto africano fue el gol anulado por una falta previa hacia Lisandro Martínez que fue revisado en el VAR, al considerarla “incorrecta”. Sin embargo, Scime señaló que la intervención de la tecnología fue correcta y destacó: “Anularon correctamente el gol de Egipto al detectar su pizotón, de acuerdo a lo que señala el artículo 12”.
“Para eso está el VAR: ante una situación que finaliza en gol, es revisar de cuándo se inicia el ataque y en este caso (lo que pudo haber sido el 2 a 0 para Egipto), se inició con un pizotón”, explicó Scime en diálogo con La Mañana por C5N y también consideró que el juez, François Letexier, “acertó en el penal hacia Tagliafico”.
Por otro lado, si bien el excolegiado cuestionó a FIFA por haber designado a una terna francesa para dirigir a Argentina teniendo en cuenta los recientes antecedentes futbolísticos, como la final de Qatar 2022, también destacó que el árbitro “respondió con actuación sólida, condujo con personalidad”.
“La decisión de FIFA condiciona también a los árbitros. Es ponerlo en una posición innecesaria”, sostuvo y agregó: “Otro error de la dirigencia es elegir a Facundo Tello como árbitro para Francia - Marruecos, no porque no esté a la altura, sino que si los franceses se sienten perjudicados, van a apuntar contra el árbitro y si los terminan ‘beneficiando’ los de Marruecos, van a decir que está todo arreglado para una nueva final porque Argentina – Francia es más negocio”.
Cuándo se jugarán los cuartos de final del Mundial 2026
- Francia vs. Marruecos: jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.
- España vs. Bélgica: viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.
- Noruega vs. Inglaterra: sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
- Argentina vs. Suiza: sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.