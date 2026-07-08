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8 de julio de 2026 Inicio

La premonición de Tití Fernández con su hija que terminó en victoria de Argentina: "Anoche soñé..."

El periodista deportivo hizo un posteo en el que contó cómo anticipó que el equipo de Lionel Messi iba a revertir el resultado contra Egipto en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que terminó 3 a 2 y le dio la clasificación a la siguiente ronda para jugar contra Suiza.

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La premonición de Titi Fernández.

La premonición de Titi Fernández.

El periodista deportivo Tití Fernández analizó la victoria de la Selección argentina contra Egipto por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 y contó que él tuvo una premonición la noche previa porque soñó con su hija Soledad, fallecida durante el Mundial 2014 en Brasil.

12 años después se vuelven a encontrar.
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Tal y como contó en C5N el hecho de soñar con Sole no es algo nuevo porque le suele pasar, pero puntualmente sucedió con una remontada histórica del equipo de Lionel Scaloni luego de ir 2 a 0 abajo en el marcador hasta los 78 minutos de juego.

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Además, en un posteo de Instagram escribió: “Sole, hijita otra vez recurro a vos, yo sé que los chicos solos van a sacar el partido adelante y nos vamos a meter entre los 8 mejores, pero nunca está de más una manito extra, ayúdanos como el otro día con Cabo Verde, sos mi cábala hijita”.

Apenas terminó el partido volvió a subir: “Sole, no nos podías fallar, hijita de mi corazón. Vamos Argentina, carajo”.

Las cábalas de Tití Fernández para el partido de la Selección argentina

“Yo cuando puteo, puteo y cuando grito, grito. Nora lo mira en la cocina y yo acá en el living, usamos la misma ropa, por supuesto. Tenemos un temita de delay entre las dos teles y yo lo veo 3 segundos antes y ella tenía que esperar la imagen de ella para ver qué había pasado. La cábala se respeta”, contó en C5N. Y, con emoción, agregó: “Yo le pido siempre a Sole y no falla nunca, no falla jamás”.

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Qué le pasó a la hija de Tití Fernández

La periodista Soledad Fernández viajó a Brasil a cubrir el Mundial 2014 y falleció en un accidente automovilístico sobre la ruta ABR-381 en el estado de Minas Gerais. Viajaba desde San Pablo a Belo Horizonte cuando ocurrió la tragedia.

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