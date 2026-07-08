Flor de la V abrió su corazón en vivo y se quebró en llanto: "Siempre tenemos que sufrir" La remontada ante Egipto dejó imágenes dentro y fuera de la cancha que recorrieron el país. Argentina sigue en carrera y el sábado en Kansas City jugará por los cuartos de final. Agregar C5N en









Habló de lo que representan los colores albicelestes para ella. Redes sociales

Flor de la V no pudo contener la emoción en Los profesionales de siempre (El Nueve) luego de la victoria de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La conductora se quebró en vivo y dejó una serie de reflexiones llenas de sentimiento sobre la remontada del equipo de Lionel Scaloni, que ganó 3-2 después de ir dos goles abajo en el marcador.

"¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? ¡Tenemos al más grande el mundo y a la mejor Selección!", arrancó todavía conmovida. Y agregó, entre la angustia y la alegría del desenlace: "¿Cómo puede ser que siempre tenemos que sufrir? ¡Sufrimos hasta el último momento! Lo que pasó hoy es inexplicable".

Con la voz quebrada, fue más allá y habló de lo que representan los colores albicelestes para ella: "Siento que tengo el corazón pintado de celeste y blanco... ¡Que digo el corazón! ¡El alma! ¡Estos colores son lo más importante que hay!". El momento se completó con una dedicatoria para quienes atraviesan momentos difíciles: "Me emociona porque la gente se merece esto porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen. Gracias Messi y gracias a la Selección".

Redes sociales Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina Luego de la clasificación ante Egipto, Argentina ya tiene rival y fecha confirmados para los cuartos de final: enfrentará a Suiza el sábado 11 de julio a las 22 horas en el Kansas City Stadium. Los suizos llegaron a esta instancia tras terminar primeros en su grupo, eliminar a Argelia por 2-0 en los 16avos de final y superar a Colombia por penales 4-3 en el BC Place de Vancouver, al empatar 0-0 en los 120 minutos.

El último antecedente entre ambas selecciones fue en el Mundial de Brasil 2014, en octavos de final, donde Argentina ganó 1-0 en el alargue con gol de Di María. El cruce del sábado se enmarca en una jornada con doble cita de cuartos, ya que antes, a las 18 horas en Miami, Noruega e Inglaterra disputarán la otra llave del día.

Redes sociales La agenda completa de cuartos de final incluye también partidos que se jugarán el jueves 9 de julio con Francia ante Marruecos en Boston a las 17 horas y el viernes 10 de julio con España enfrentando a Bélgica en Los Ángeles a las 16 horas.