12 de noviembre de 2026 Inicio
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Quién es Mónica de la Canal, autora del hit "Alma Misionera" que cantó el papa León XIV

La mujer aseguró que creó una de las canciones religiosas más reconocidas del cancionero católico. Fue interpretada durante la visita del Sumo Pontífice por Soledad Pastorutti, coros y millones de espectadores.

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El Papa cantó en el cierre de la vigilia con los jóvenes. 

Imagen mejorada con IA.

Mónica de la Canal es la autora de “Alma Misionera”, una de las canciones religiosas más populares del cancionero católico, que recientemente volvió a cobrar protagonismo luego de que el papa León XIV la cantara en el cierre de la Vigilia de Jóvenes que realizó durante su viaje Apostólico en Buenos Aires. La composición nació en 1981, cuando ella tenía 18 años y todavía cursaba sus estudios secundarios en Chascomús.

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Su historia está vinculada a los misioneros claretianos del Corazón de María, una comunidad religiosa con la que mantenía una relación muy cercana. Participaba de retiros y encuentros, y conocía de cerca el trabajo que realizaban. Esa experiencia fue la que inspiró la creación de la canción.

“Yo estuve siempre muy cerca, muy cercana a los misioneros claretianos del Corazón de María, que era mi parroquia. Hacíamos retiros, encuentros y demás, y compartíamos siempre ese espíritu de los misioneros: esto de predicar la palabra, de acercarse a la gente”, recordó durante una entrevista con C5N.

Y agregó: “Yo los vi trabajar y creo que eso finalmente fue lo que hizo que surgiera la canción así, de esa manera tan espontánea, en el año 1981, para los misioneros claretianos del Corazón de María”.

Una canción que nació de manera espontánea

Mónica fue la encargada de crear tanto la letra como la melodía. Según explicó, la composición tuvo una particularidad: ambas surgieron al mismo tiempo, algo que no solía sucederle cuando escribía otras canciones. “Algunas veces he compuesto otras cosas y, en general, siempre hago primero la música y después adapto la letra, pero esto no sé, fue algo muy raro. Salió muy rápido y todo junto, la letra y la música”, contó.

Aunque disfruta de la música y suele escucharla durante todo el día, aclaró que no se dedica profesionalmente a esa actividad. “No, no amo la música. Escucho música todo el día, pero no me dedico a esto. Nos juntamos y cantamos, pero no”, explicó.

La obra fue registrada originalmente con el nombre “Toma mi vida nueva”, aunque con el tiempo se popularizó como “Alma Misionera”. De hecho, Mónica conserva el manuscrito original de 1981 y recordó que una parte de la letra fue modificada algunos años después.

La emoción de escucharla en la voz del papa León XIV

La autora reconoció que ver a miles de personas entonando su composición y escucharla en la voz del Pontífice fue una experiencia difícil de describir. “Es muy difícil explicar lo que sentí porque es un remolino de emociones, la verdad”, expresó.

Uno de los momentos que más la impactó fue recibir un video grabado desde un balcón de la avenida Libertador, donde se veía a una multitud cantando la canción a capela.

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Me mandaron un video de arriba de un balcón de avenida Libertador mostrando esa multitud cantando a capela la canción. No era una cosa que jamás se hubiese imaginado”, recordó.

Luego llegó otro momento inesperado: ver al Papa interpretándola junto a los jóvenes. “Él se quedó cantándola fuera de protocolo, con los jóvenes de fondo, mirando los fuegos artificiales. Pero yo lo veía que la cantaba y con precisión sabía toda la letra”, contó.

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